英國政府為了鼓勵年輕人特別是30歲以下人士接種疫苗，與網上約會app及網站合作，讓約會平台增加顯示用戶是否已接種疫苗的功能，約會app更會為已接種用戶提供獎賞。

在英國當局要求下，約會app包括Tinder、Hinge及約會網站Match和 Plenty of Fish等自周一起添加功能，允許用戶可以向其他人展示他們是否已接種疫苗，方便大家查看潛在對象是否已接種。而這些約會app及網站更會為已接種人士提供獎勵，但有關表態純粹出於自願，沒有官方驗證。

Tinder 和 Muzmatch會發佈資訊幫助用戶了解新功能，而Bumble還讓用戶分享他們有關對象抗疫方面的偏好，例如他們希望在室內或室外約會，以及他們對戴口罩和社交距離的要求等。Bumble歐洲副總裁禾蘭特（Naomi Walkland）說：「Bumble三分二用戶交流時已會談及Covid，因此約會時更輕鬆、更舒適和安全是很重要。」

英國衞生部稱，在程式上展現是否已打針是用戶選擇，但數據顯示，人們更有可能與打過針的人見面約會，並引述獨立網上市場研究公司YouGov上月的調查結果，在受訪的近5,000人中，31%受訪者表示較想跟已打針的人約會，28%人拒絕與未打針的人約會。

英國政府希望與網上約會app及網站的合作，有助推動年輕人特別是30歲以下接種疫苗。英國疫苗統籌國務大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）說：「很高興與約會交友App合作，以提升全國疫苗接種率」。衞生大臣夏國賢周日受訪時表示，本周起會為30歲以下人士注射疫苗，有望為全部成年人提供保護。

英國《每日郵報》

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