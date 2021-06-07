七國集團（G7）財長上周末達成協議，推動全球對跨國企業徵收最低15%的稅率。不過專家指各國推行時間不一，而且低稅制國家可能採取觀望態度，影響協議落實。

僅徵稅15%

專家指出，現在的協議可能需要18個月或更長時間，才成為各國的法律，代表各國政府可能兩年後才收到額外稅收。部份先實行該稅率的國家，收入及企業將會受打擊，即使是遲過其他國家實行的地區也可能會有影響。

專家點出，落實稅率的關鍵可能是美國國會。民主黨在國會兩院優勢微弱，令有關稅率議案在美國國會過關有難度。其他國家倘未見美國先行有動作，也不願改變稅制。

有關稅率還要面對來自二十國集團（G20）的挑戰。部份低稅率國家，如愛爾蘭只向企業徵收12.5%的稅，會否跟隨統一稅率仍然成疑。

G7協議除實行全球性最低稅率，更要求企業在銷售利潤高的國家繳稅，而這僅限淨收益率（profit margin）達10%的跨國企業。英國媒體以亞馬遜為例，該公司去年銷售額亦達3,860億美元（約3萬億港元），但2020年淨收益率僅6.3%，遠低於徵稅門檻，即協議竟有漏洞，讓亞馬遜此等跨國巨企，可能逃過最低企業稅。

美國《華爾街日報》/英國《衞報》