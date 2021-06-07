美國食物及藥物管理局（FDA）周一有條件批准使用抗體藥物Aduhelm（通用名「Aducanumab」）治療阿茲海默症（Alzheimer’s disease），是近20年來首種獲批的阿茲海默症藥，亦是首款針對阿茲海默症病因的藥物。

阿茲海默症是最常見的一種認知障礙症，因腦部積聚異常蛋白（beta類澱粉蛋白，beta-amyloid），導致腦細胞退化和死亡。

由美國生物技術公司Biogen與日本衞采（Eisai）製藥公司合作研發的Aduhelm，通過清除致病的異常蛋白治療阿茲海默症。在兩項第三期人體臨床測試中，研究人員為患者每四周注射一次藥物，結果發現藥物雖然未能逆轉認知退化，但證實能減少異常蛋白積聚，其中一項測試證明能減慢認知退化。

FDA獨立專家小組去年11月指未有充分證據顯示Aduhelm的效益，但FDA力排眾議，認為Aduhelm具有減少異常蛋白積聚的能力，「預期」有助減慢認知障礙症惡化，故給予該藥「加速批准」（Accelerated Approval），意思是FDA相信新藥可能比現存藥物提供更有意義的效益，但仍存在不確定性，要進一步進行研究，若後續臨床研究未能顯示藥物效益，FDA有權要求藥廠從市場撤回藥物。

阿茲海默症影響全球5,000萬人，通常65歲或之後發病。對上一次有阿茲海默症藥物獲批是在2003年。不過，過往獲批的阿茲海默症藥都是針對失眠、焦慮等病徵多於病因。

法新社／美聯社

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