針對美台雙邊貿易協定的立場，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周一未明確答覆政府立場，但透露美台正在或即將就貿易與投資框架協定進行對話。

布林肯出席眾議院外交委員會關於國務院年度預算聽證會時，眾議員巴爾（Andy Barr）問到他對美台雙邊貿易協定（BTA）的立場，布林肯請他去向美國貿易代表戴琪（Catherine Tai）了解，但透露已經或是即將就某種框架協定展開對話，「這些對話應該展開了」。

美台任何類似協定勢必觸怒北京。美國貿易代表處發言人表示，美國相信有必要繼續加強與台灣的貿易關係，但此刻並無有關會談的消息要公佈。台灣駐美代表辦事處發言人表示，正在努力與美國貿易代表進行討論，希望對雙邊貿易關係帶來進展。

美國與台灣1994年簽署「美台貿易投資框架協定」（TIFA），雙方召開過10次會談，但自2016年奧巴馬卸任特朗普上台後便未再召開。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」台灣問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，布林肯的言論暗示華府可能着手恢復與台的TIFA會談，但她認為拜登政府很可能未決定是否進一步尋求與台討論雙邊貿易協定。

葛來儀表示，拜登政府高層鼓勵美國貿易代表舉行新一輪TIFA對話，台北亦渴望盡快展開會談，指出台灣總統蔡英文希望在8月公投前，展示出與美國的貿易談判有進展。

葛來儀認為，中國很可能會批評美台恢復TIFA對話，因中方擔心對話最終會導致美台自由貿易協定，而英國以至其他國家繼而會陸續與台灣展開貿易談判。她說：「中國會視TIFA對話為拜登加強與台灣關係的策略，並視之為背離一中政策。」

在聽證會上，巴爾也問及美國釋出給台灣的疫苗進度，以及如何協助台灣控制疫情時，布林肯表示，美國正盡快安排交付疫苗，包括給台灣的部份。這項工作進行中，相信未來幾天，甚至數周間會有行動。

共和黨籍眾議員沙博（Steve Chabot）則問布林肯對台灣戰略模糊政策的立場，布林肯重申美國基於台灣關係法，協助台灣自衞政策，並承諾會持續向台灣提供重要的國防設備，同時與台灣持續密切合作。

議員也對中國相關議題高度關切，除了軍事、經濟、新疆強迫勞動、冬季奧運等議題外，COVID-19是否源自中國武漢實驗室也是議員質詢重點。

布林肯表示，現在關於病毒的來源有源自實驗室或自然傳播兩種說法，美國總統拜登（Joe Biden）已下令政府全面進行調查，以查明真相。與此同時，美國也敦促世界衞生組織（WHO）啟動第二階段調查，以了解起源。

路透社／中央社

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