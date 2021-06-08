（北美通訊）加拿大多倫多上月創下超過65%成年市民至少接種第一劑疫苗的里程碑，但有數據顯示，同一時間，唐人街社區接種率卻不盡理想。社區組織多倫多唐人街之友（Friends Of Chinatown Toronto，簡稱FOCT）表示，許多亞裔居民因不諳英語或沒有公民身份而不知道如何接種疫苗，於是FOCT透過多種語言宣傳接種資訊，積極協助居民接種。

根據城市數據顯示，5月多倫多已有65%成年市民至少接種首劑疫苗，而唐人街肯盛頓（Kensington）社區僅有約5成人接種。

FOCT創辦人皮先生（Matthew Pi、譯音）認為唐人街居民工作忙碌，難以抽空在網上查詢合法診所接種，於是組織便趁居民下班空檔跟他們分享接種資訊。他又指出，政府宣導接種資訊以英語為主，難以觸及不諳英語的亞裔居民。而另一位FOCT創辦人譚奇一（Chiyi Tam）說，「唐人街居民應與其他人一樣，值得接種疫苗並生存下來。」她下定決心要讓唐人街接種率不會落後於其他地區，盡早讓居民們的生活重回正軌。

由數個多倫多衛生團隊在思豪社區中心（Cecil Community Centre）合辦的臨時診所在上月25至26日，為附近唐人街居民接種疫苗，而FOCT成員則在接種前一周就在唐人街宣傳有關消息。皮先生指出，他每天花14小時分享接種資訊，如在診所貼上繁體中文、簡體中文和越南文海報並留下電話號碼，鼓勵居民致電查詢接種資訊。

本來以為大多數人關心的會是疫苗安全和成效，但實際上，諮詢內容大多是圍繞在人們害怕自己非法居留身份被揭發。「我們收到了數以百計的短信和電話，都是擔心自己的非公民身份會被發現。」譚奇一說，組織成員花了大量時間向他們解釋，即使不是公民或沒有安大略省醫療卡，仍能接種疫苗。

二人也在臨時診所自願擔任翻譯員，並看到很多曾與FOCT接觸的民眾帶著朋友和家人出現。譚奇一說，「他們出現在診所需要很大的勇氣來克服這些障礙。」臨時診所內的2,000劑疫苗全數用完，進而使得該社區成年人的首劑接種率上升至60.8%。

不過，FOCT也提到接種過程並不順利，由於當時臨時診所只有數名專業翻譯員在場，難以為所有人進行翻譯，導致居民與醫療人員或登記人員出現溝通障礙。也發現診所人員態度不佳，不尊重亞裔居民，甚至堅持要身份不明的居民出示證明文件。FOCT呼籲診所負責人培訓員工「如何帶有尊重地與不諳英語或無證件的其他族裔接種者進行互動」，又期望會有更多臨時診所在未來數周設立，使更多人可以接種。

其中一個合辦臨時診所的醫療團體Kensington Health行政總裁葉春暉（John Yip）表示，歡迎與FOCT進行公開會談來解除有關疑慮。他承認臨時診所確實出現混亂情況、員工也需要再次培訓，但尚未直接收到居民或其他社區團體的投訴。他也讚揚FOCT為推動社區接種，付出巨大努力。

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