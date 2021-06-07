英國哈里王子和夫人梅根周日宣佈上周五誕女，更以英女皇的暱稱「Lilibet」命名。雖然消息宣佈得有點突然，但英國《每日鏡報》報道，哈里早在認識梅根前幾年，已經與祖母討論過，將來若有女兒會以女皇命名。

哈里夫婦公佈女兒取名莉莉貝特．戴安娜．蒙巴頓—溫莎（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）。女皇幼時讀自己名字「Elizabeth」時遇到困難，祖父佐治五世於是給她小名「Lilibet」，之後皇夫菲臘親王亦私下繼續使用這暱稱稱呼她。據稱女皇今年4月在皇夫喪禮上在他棺木留下的手寫字條，亦以此暱稱作署名。

哈理與梅根過去一年多出走皇室，又在專訪中指皇室人員種族歧視等，與皇室關係跌至低點。曾狠批哈里夫婦的的英國名嘴摩根（Piers Morgan），質疑哈里夫婦為女兒起名的決定，是否為了修補與皇室的關係。

不過，《每日鏡報》報道引述消息人士指出，哈里過住與祖母討論將來成家立室的事時，曾表示希望以她的名字為女兒命名。一名皇室消息人士說，哈里與祖母一向感情要好，哈里成長過程中，常與女皇有深情的個人對話。該消息人士說，哈里從不諱言將來若有女兒，會以他生命中最重要的兩個女人命名，即是祖母和母親戴安娜王妃。他曾盤算過女兒以戴妃命名，但擔心女兒因受人注意而承受壓力。該消息人士說：「哈里與梅根討論為女兒起名時，哈里提到Lilibet……這樣向女皇致敬最適合不過，許多人希望這可令皇室成員關係更親密。」

消息指，哈里夫婦沒有正式問准女皇女兒會以她的小名命名，但在公佈前有私下通知她。

英國《每日鏡報》

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