南非一處自然保護區日前發生大象衝擊汽車事件，一名47歲男子在駕車時遇到一群橫過道路的大象，突然有一隻大象衝向他並猛撞汽車，令整塊引擎蓋被撞毀，埸面驚險。

努克里（Norman Nukeri）周二駕車前往胡德斯普雷特（Hoedspruit）一處度假場所，其間遇到一群大象橫過面前的泥路，於是努克里把車停下來讓牠們通過。

突然其中一隻大象正面衝向他，並用力推他的汽車。行車紀錄片段顯示，大象撞毀了整塊引擎蓋，努克里被嚇得不懂反應。之後他不敢離開座駕，直至克拉賽立爾私人自然保護區的護林員來到才感到安心。

努克里憶述：「當我在一段距離看到大象時我停下來，然後另一隻在我左方出現，我停下車然後牠離開，所以我鬆一口氣，但之後牠再回來。牠直接走向我及推着汽車，我只想到剎車及拉手掣，我很害怕，我沒有動，因為我很震驚。我在想這可能是危害生命的狀況，我害怕他會把車推進河，我不知這會發生在我身上，我擔心我的性命。我擔心牠會再回來，所以我致電辦公室、不想離開汽車，我在護林員來到才感到安全，我鬆了口氣……這是百萬分之一的事情，我不認為很多人經歷過，我在錯誤的時間出現在錯誤的地方」。

英國《每日郵報》

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