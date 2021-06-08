英國哈里王子夫人梅根周五（4日）誕下女兒莉莉貝特（Lilibet），夫婦二人旗下基金會Archewell提供20周產假及侍產假予他們。他們的兒子阿奇（Archie）亦為妹妹出世感興奮。

皇室記者斯科比（Omid Scobie）指，基金會Archewell讓兩人可放假長達20周，有別於皇室成員通常在產後都很快返回工作崗位。哈里亦在美國三藩市初創公司BetterUp Inc擔任「影響力總監」（Chief Impact Officer），該公司會向員工提供8周產假，但未清楚哈里有否再額外請假，公司也未有回應。

威廉王子的長子佐治（Prince George）和次女夏洛特（Princess Charlotte）出生時，威廉分別請了兩至三星期侍產假，幼子路易（Prince Louis）出生時更只放假兩天。其太太凱蒂誕下佐治時只放了一個月產假，誕夏洛特時就有4個月假期，誕下路易時產假最長、放了7個月。

另外，消息人士向英媒表示，剛當上哥哥的阿奇非常興奮，「阿奇和他的父母很高興有家庭新成員加入，他對多了個妹妹感到非常開心」。

英國《每日郵報》

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