（北美通訊）一名美國亞裔軟件工程師日前在領英（LinkedIn）上分享自己獲特斯拉（Tesla）聘請後，又被取消錄取的經歷，並且尋求網友們意見時，竟被一名律師留言嘲諷武漢實驗室或許有空缺等涉嫌種族歧視的言論。即使留言事後已被刪除，但仍被人截圖放上Tiktok，惹來過百網民抨擊。

居於美國加州的亞裔軟件工程師林先生（Charlie Liu、譯音）年初因被Tesla告知錄取後而辭去本身工作，不料竟被「反悔」取消錄取。加入失業大軍的他兩周前在領英上分享經歷、求職，以及尋求意見，不料一周已吸引多達3,000個留言。

然而其中一個涉嫌種族歧視的留言卻引起眾人關注。美國德州律師喬希（Karan Joshi）在留言寫道，「你好，武漢實驗室或許有空缺，祝你好運。」但他隨後又刪去留言並關閉領英帳戶。根據律師事務所Thomas J. Henry Law Firm的網頁顯示，於旗下工作的喬希是一名來自印度新德里（New Delhi）的專職律師，並在聖地牙哥（San Diego）湯瑪斯傑佛遜法學院（Thomas Jefferson School of Law） 取得法學博士學位。

事務所在事後發出聲明，表示公司一名員工被黑客盜用其領英帳戶，然後在另一名領英用戶的頁面留下冒犯言論，他們正與領英合作調查事件並已要求馬上移除該留言。事務所又強調，公司非常重視並不會容忍任何形式的歧視或貶損言論。

在領英上的言論雖已被刪除，但事件仍未告一段落。一名華裔旅遊KOL胡小姐（Nicole Hu、譯音）在Tiktok分享了「惹火」留言的截圖，她表示不明喬希留言的原因，但這是一種種族歧視和仇亞心態，尤其是針對中國人。其後，過百網民在她的Tiktok紛紛留言譴責喬希，有人指他仍在四處騷擾別人，亦有人好奇他竟然會在求職網站上表明自己是種族主義者，自毀前途。

而事實上，仇亞犯罪有明顯上升。「停止仇恨亞裔」（Stop AAPI Hate）組織在3月表示，由去年3月19日至今年2月尾，共收到3,795宗仇恨亞裔報告。而上月20日更加上升至6,600宗，美國總統拜登在同日簽署一項反歧視亞裔法案，要求司法部加快調查亞裔仇恨犯罪。

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