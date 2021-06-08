日本東京都政府為加快疫苗接種，周二再開放大規模接種中心，地點選在築地市場舊址，首批對象為東京警視廳和消防廳職員，目標是每日5,000人，並在6月底為11萬人完成注射。

築地市場舊址的接種中心將負責接種上月獲批使用的Moderna疫苗，周二約有500名消防員和2,500名警員在場接受注射，會場設立20個問診處、15個接種處，由都立醫院派出醫生負責問診，並由護士或牙醫負責注射。

警視廳和消防廳將根據所屬部門輪流接種，避免因疫苗副作用影響正常運作。據悉警視廳約5.2萬名職員中，每天將有約8至10%人接種，消防廳則盡量安排翌日休班的職員接種，其後接種對象將擴大至針灸師和獸醫等。

由於築地市場舊址將用作東京奧運會和殘奧會的停車場，因此接種中心只能用到6月底，在該處接種首劑疫苗的人士，將需改到代代木公園的會場接受第二劑疫苗。

訪日奧運傳媒團將設嚴格防疫限制

日本奧運大臣橋本聖子表示，奧運訪日傳媒將要接受全球定位系統（GPS）監察，以確保不會前往未事先註冊的地點，而傳媒在入境首14天，亦會被要求避免使用公共交通工具，且不應入住共享住宿。

橋本聖子指將與酒店方面合作監督，如果違反規定，主辦方將撤銷有關傳媒認證。奧組委計劃最早在6月中安排奧運職員接種疫苗。

法新社／共同社

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