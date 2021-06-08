加拿大移民、難民及公民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）周二宣佈，向兩批身在加拿大的香港居民提供申請永久居留權的途徑，主要針對在加拿大工作或畢業不久的香港人。當局形容香港處於艱難時刻，加拿大會繼續與香港人同行，深切關注港版國安法以及香港人權狀況惡化。

今次的新途徑針對在加拿大畢業不久及初投身職場的香港人，具體可在計劃下受惠的港人有兩類，第一類是過去3年在加拿大認可大學或大專院校，完成兩年制或以上文憑、學士、碩士或博士課程，又或者一年制或以上研究生文憑課程，且申請人在修讀該等課程時，不少於50%時間身處加拿大；第二類是過去5年在任何地方完成上述學歷，且過去3年內在加拿大擁有最少1年全職工作經驗，即工作時數不少於1,560小時者。

需持特區護照或BNO

以上兩批人士申請加拿大永久居留權時，必須已是加國的臨時居民（Temporary Resident），且身在加拿大，亦要符合語言、學歷、工作經驗等資格，並經加拿大政府審查才可獲批。另外，申請人亦必須持有香港特區護照或英國國民（海外）（BNO）護照。措施2021年6月1日起生效，有效期至2026年8月31日。

加拿大當局在聲明中指，加拿大與香港有深厚連繫，首名香港人在150多年前已抵達加拿大，香港人多年來亦對加拿大作出重要貢獻。門迪奇諾形容希望香港年輕人考慮移民時會選擇加拿大，期望吸引有才能的移民，相信香港年輕人可在加拿大發展事業，同時推動加拿大經濟發展，並加深加拿大與香港的連繫。

門迪奇諾去年宣佈，准許過去5年在加拿大大學畢業的香港學生，向加國申請3年期工作簽證，且可與家人一同赴加，計劃2月開始接受申請，當局表示截至5月底已接獲5,700多宗申請。

加拿大政府網站

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