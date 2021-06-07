美國油管公司殖民管道（Colonial Pipeline）被黑客勒索案，美國司法部周一表示，已取回市值230萬美元（1,794萬港元）的加密貨幣比特幣（bitcoin）贖金。

副司法部長莫納科（Lisa Monaco）表示，調查人員沒收63.7枚比特幣，根據周一比特幣價格，價值約為230萬美元。「殖民管道」（Colonial Pipeline）行政總裁布朗特（Joseph Blount）早前承認，其公司支付黑客75枚比特幣（當時值440萬美元或3,432萬港元）贖金。

今次是司法部「勒索軟件和數碼勒索特別行動組」（Ransomware and Digital Extortion Task Force）成立後，首次起回勒索軟件贖金。該特別行動組負責追蹤近年肆虐暗網的「勒索軟件服務業」（Ransomware as a service）動向。

根據一份誓章，聯邦調查局（FBI）獲得儲存贖金的加密貨幣錢包「私鑰」（private key），得以開啟錢包取回贖金，惟未知FBI如何取得「私鑰」。

「加密貨幣錢包」包括一個用來收款的位址（ip address）。執行任何交易時，使用者也必須透過「錢包」進行操作，惟掌握「私鑰」才擁有該錢包h的使用權。

「殖民管道」行政總裁布朗特（Joseph Blount）周一表示，遭到網絡攻擊後立即向亞特蘭大和三藩市的FBI報案，說司法部和FBI幫他們了解黑客及其手法。

這宗黑客勒索案上月7日發生，估計是以東歐或俄羅斯為基地的黑客組織「黑暗面」（DarkSide）以加密勒索軟件迫使殖民管道暫停整個油管系統運作，導致美國東岸油站一度嚴重缺油。公司在事發翌日向黑客支付75枚比特幣為贖金，然後收到解鎖工具，油管系統癱瘓六天後重開。

路透社／法新社

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