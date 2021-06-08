（北美通訊）美國最大燃油管線系統和全球最大肉類生產商上月均遭受黑客攻擊和勒索，引起外界關注企業網路安全問題。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）呼籲商界加強網路保安，又提醒針對基礎設施以至商業範疇的網路犯罪將會成為新常態。至於兩宗網路攻擊源頭都是來自俄羅斯，雷蒙多不排除政府會採取軍事行動來反擊。

雷蒙多周日接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，自上月美國最大燃油管線系統遭黑客攻擊，引起燃油供應恐慌後，美國企業和立法機構在加強網路保安方面仍有很大改善空間。她又提醒私人機構，包括中小企需要特別警惕，並認為黑客對企業的攻擊將會持續甚至加劇。而白宮上周向商界領袖致函，敦促他們認真對待黑客勒索行為。

然而，當雷蒙多被問及政府應要求企業加強網路安全的建議時卻耍官腔迴避，例如已在國會上被擱置的《美國就業方案》（American Jobs Plan），當中包含用來升級各州能源基礎設施的200億元（美元，下同，約1,551億港元）計劃，以及投入20億元用來加強高風險地區電網的保護措施。她表示，政府目前希望企業應使用兩步驟證登入等相對便宜方式來處理網路安全問題。

美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）和全球最大肉類生產商「JBS USA」在上月分別遭受來自俄羅斯的黑客入侵，雖然未能證實幕後黑手是俄羅斯政府，但當雷蒙多被問及會否因而採取軍事行動時，她表示各種選項均已在考慮之列，並指網路攻擊將會成為議程中首要討論事項。而總統拜登將會在下周日在瑞士日內瓦進行美俄高峰會，為上任後首次與普京（Vladimir Putin）進行面對面會晤。

南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）則認為政府應轉守為攻，在網路安全上採取強硬對策。「網路恐怖主義源自俄羅斯，我們卻沒有對此做甚麼事情，我們必須改變這種情況。」

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