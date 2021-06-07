德國東部薩克森─安哈特州前天舉行州議會選舉，初步點票結果顯示，總理默克爾所屬中間偏右的基督教民主聯盟得票率高達37.1%，選前民調表現與基民盟叮噹馬頭的極右另類選擇黨（AfD）得票率則跌至20.8%。基民盟黨魁拉舍特尋求在9月全國大選中接棒默克爾成為總理，分析認為今次結果對他無疑是一大助力。

願妥協中間派叫座

基民盟得票率較2016年選舉多7個百分點，AfD則少3個百分點。基民盟得票率高，讓屬基民盟的州長哈瑟夫有餘裕拒絕與AfD或左翼黨合作，可選擇較小黨派合組聯盟。

德國《時代周報》認為今次結果更對拉舍特有利，因為哈瑟夫是會妥協的中間派人士，形象與拉舍特相近。拉舍特4月當選基民盟黨魁，惟該黨正面對處理疫情手段及貪腐醜聞困擾，加上拉舍特欠缺人氣，選情一度被看淡。《南德意志報》分析，拉舍特距離總理之位仍有一段長路，但今次地方選舉結果大幅縮短距離。

不過德國之聲質疑，哈瑟夫個人支持率強勁，是基民盟在薩克森─安哈特州勝出的主要原因，未知地方勝利能否轉化為全國勝利。

在大選有望挑戰基民盟的綠黨，這次得票5.9%，較2016年的5.2%僅有些微增長，但有分析指綠黨在德國東部、多依賴碳行業的州分，表現一向較差，全國大選仍有機會執政。

法新社/路透社/美聯社/德國之聲