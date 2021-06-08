英國斯塔福德郡（Staffordshire）一個已停運的煤電廠區，將重建成住宅社區，煤電廠4座冷卻塔周日（6日）早上11時15分進行爆破工程，在短短幾秒鐘內化為一堆瓦礫，過程吸引大批民眾圍觀。

爆炸過程也透過網上直播，避免圍觀者在現場聚集，但仍吸引大批民眾前往鄰近的山邊目擊爆破過程。從片段所見，4座117米高的冷卻塔，爆破後瞬即倒下，現場冒出大量塵埃，濃煙向遠處飄散。

魯吉利（Rugeley）發電廠是當地最後一座煤電廠，上世紀高峯時期能為當地百萬用戶供電。發電廠上世紀50年代建有一座冷卻塔，是全世界首個大型乾式冷卻塔，這個冷卻塔在1994年率先停用，到1996年炸毀；而今次炸毀的4座冷卻塔於上世紀70年代建成，運作53年後，直至2016年停用。

發電廠在90年代英國電力市場私有化、交由私人電力公司National Power前，由國營的中央電力局（Central Electricity Generation Board, CEGB）營運。在1983年，發電廠的電量達高峯600兆瓦特。

目前有關廠房的土地持有者為法國能源公司Eugie，公司計劃將用地重新發展為住宅及商業用途，並符合可持續發展原則，包括興建2,300個「低碳排放」的住宅單位及學校，設立就業中心、社區中心及郊野公園，計劃在今年4月已獲得批准。

英國《每日郵報》／《鏡報》

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