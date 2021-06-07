日本疫情反覆，當局自去年起一再呼籲商界及僱員實施遙距工作以應對疫情擴散，但調查顯示縱使連月來經歷緊急事態宣言及嚴格防疫措施，推行遙距工作的日本企業未見大增。

日本生產性本部自去年5月以來持續透過調查，探討民眾於疫情下的工作方式。4月一項調查顯示，實施遙距工作公司的比率下跌至19.2%，比1月時減少2.8個百分點。在去年5月的疫情高峰期，遙距工作比率本來是超過30%。

大阪、宮城縣和兵庫縣4月呼籲商界實施遙距工作以應對疫情擴散，但調查發現，大阪和兵庫的遙距工作比率只有18.4%，與今年1月和去年10月時的數據相若，反映政府推動遙距工作的如意算盤未打響。

約40%受訪企業指在推行上遇到的難題，是在家的準備成本，包括設立工作空間及穩定的網絡供應。對僱員而言，不少人擔心僱主能否公平及正確地評估其工作表現。

4月遙距工作員工數只佔全國19.2%

日本實施遙距工作的公司大多為辦公室工作人士，生產性本部發現4月遙距工作員工佔全國所有員工數量的19.2%，數字與去年7月相若。雖然今年1月至3月經歷緊急事態宣言及相應防疫措施，但未見遙距工作比例因而有改變。

日本經濟團體聯合會一項調查發現，90%受訪企業視遙距工作為選項，經濟團體聯合會估計，這種工作方式把通勤員工人數減少逾87萬。

另外，當地汽車、電子、鋼鐵等行業的工作模式出現轉變，員工仍要到工廠工作，但遵守嚴格的防疫措施。部份企業把在工作場所的員工人數減少70%，例如輪胎製造廠石橋牌把主要辦公室數量由47間減少至34間，並向在家工作的員工每人每日給予200日圓（約14港元）。

日本《日本時報》／nippon.com

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