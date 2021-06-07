出走英國皇室逾年的哈里王子和夫人梅根前日宣佈上周五已誕下女兒，並以英女皇的乳名和戴安娜王妃命名。皇室隨後雖發聲明道賀，但據報哈里事前只告知女皇改名決定，白金漢宮也不知二人何時公佈消息。

二人網站前日公佈梅根在加州一間醫院誕下女兒，重7磅11安士，母女平安，並宣佈女兒取名「莉莉貝特．戴安娜．蒙巴頓—溫莎」（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor），向曾祖母和祖母致意。二人的女兒是女皇的第11名曾孫，皇位的第八順位繼承人。

白金漢宮據報未有提早獲悉，當時仍在張貼安妮公主的公務行程，似乎對消息始料不及，至90分鐘後才發聲明說：「女皇、威爾斯親王、康沃爾公爵夫人、劍橋公爵和公爵夫人已獲悉消息，並感到高興。」王儲查理斯夫婦和威廉王子夫婦的官方Twitter賬戶隨後亦發文道賀。不過皇室拒絕回應女皇何時獲告知曾孫女出生，或有否就其命名被諮詢意見。

保密兩日才公佈

今次已非哈里夫婦首次打破皇室傳統，未有在子女出生後即時公佈消息。梅根2019年誕下兒子阿奇後把消息保密近三天，今次女兒出生的消息同樣保密了兩天。上次阿奇出生時二人的IG賬號率先公佈消息，白金漢宮則在兩小時後才公佈。

政界和名人圈昨日亦發文道賀。首相約翰遜和工黨黨魁施紀賢發文表示恭喜和形容是「好消息」。梅根的名嘴好友艾倫迪格納絲亦發文恭喜。不過以往曾狠批二人的英國名嘴摩根（Piers Morgan）繼續發炮，斥二人在「摧毀皇室」後仍敢以女皇的乳名為女兒命名，極為諷刺。

「Lilibet」是女皇的祖父喬治五世給她的乳名，源於她幼時學習自己的名字時不準確的發音。之後皇夫菲臘親王亦私下繼續使用這暱稱稱呼她。據稱女皇今年4月在皇夫喪禮上在他的棺木留下的手寫字條，亦以此暱稱作署名。

象徵母系皇權繼承

摩根質疑哈里夫婦這個決定是否為了修補與皇室的關係，「或許他們想藉此伸出橄欖枝，結束不和關係」。他笑言為尊重二人私隱，不會推文發佈任何有關二人女兒出生的消息或回應。

《泰晤士報》專欄作家朗比洛指，二人的兒子阿奇未有跟隨任何皇室成員命名，象徵二人對脫離皇室、奔往自由的未來的憧憬；反之女兒的命名就象徵着母系皇權的繼承，為兩家越洋8,000公里建立血脈相連的聯繫，或是友好的表示和致敬。

英國《泰唔士報》/《每日郵報》/《每日鏡報》