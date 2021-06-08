蘋果公司在今年開發者大會（WWDC2021）公佈新的iOS作業系統，把焦點放於私隱保障方面，將阻止網絡供應商和廣告商截取用戶的網上瀏覽習慣數據。不過蘋果公司指，礙於個別政府監管規定，公司保障私隱的新措施將不適用於中國、白羅斯、菲律賓等國家。

自從行政總裁庫克（Tim Cook）2014年發表公開信後，蘋果便一直朝注重私隱保障的科網巨企方向發展，例如於今年推出的iOS系統中，限制應用程式（app）取得用戶數據。而在周一公佈的iOS 15當中，加入了4個保障私隱的功能，包括：

１／「郵件私隱保護」

其「郵件」app如今會加入「郵件私隱保護」功能，阻止寄件人利用隱形像素收集用戶資料，避免對方得悉收件者何時打開郵件，並隱藏收件者IP地址。

２／「Private Relay」

當用戶使用收費iCloud服務，會包含「Private Relay」功能，確保用戶手機輸出的所有流量都經過加密。除了用戶和正在瀏覽的網站外，包括Apple及網絡供應商在內的第三方均不能存取這些資料。

３／「隱藏我的電郵」

iCloud收費用戶將可製作和使用臨時性、匿名的電郵地址，而這些電郵地址會自動轉寄至其個人收件箱，以保密個人電郵地址。

４／「app 私隱報告」

「app 私隱報告」能夠讓用戶查看每個已獲取權限的app，在過去7日內存取的用戶位置、相片、相機、咪高風及通訊錄的次數。

不過，蘋果公司同時表示，基於個別國家監管理由，「Private Relay」將不適用於中國、白羅斯、哥倫比亞、埃及、哈薩克、沙地阿拉伯、南非、土庫曼、烏干達和菲律賓。

庫克昔日曾表示「私隱屬於基本人權」，並以此為公司政策。根據皮尤研究中心（Pew）去年調查顯示，多達52%美國人會基於私隱考慮而不採用某些產品和服務。

路透社／美國財經新聞頻道CNBC／蘋果公司官網

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