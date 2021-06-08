根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.73億、死亡人數超過373萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,337萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.7萬。印度確診人數超過2,890萬，死亡人數超過33.1萬。巴西確診人數超過1,698萬，死亡人數超過47.4萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

傳加將放寬已打針旅客入境檢疫限制

「彭博」（Bloomberg）周一引述知情人士報道，加拿大總理杜魯多準備放寬邊境限制，讓完成疫苗接種的入境旅客毋須隔離14天，但仍要接受檢測並要隔離一段短時間。

新措施預料在日內公佈。

路透社

《德州電鋸殺人狂前傳》30歲女星COVID-19併發症亡

曾在2017年電影《德州電鋸殺人狂前傳》（Leatherface）演出的保加利亞女星洛莉娜康布洛娃（Lorina Kamburova），因雙側性肺炎（bilateral pneumonia）在莫斯科一間醫院病逝，終年30歲。

俄羅斯報章《Gazeta》報道，洛莉娜曾經感染COVID-19，之後肺部有問題。

其同事兼朋友阿夫拉媔科（Gennady Avramenko）在Facebook公佈噩耗。他說在新片與洛莉娜合作，洛莉娜擔任女主角，但她因病未能出席新片在莫斯科的首映禮，只能在病榻用手機觀看過程。

Russia Today

紐約州長：成人接種率達70%會取消大多數防疫措施

紐約州長科莫周一宣佈，全州成年人口中的疫苗接種率達到70%後，官方將取消絕大多數防疫措施，屆時包括各類場所的人數限制、社交距離、清潔消毒、健康篩查等在內，絕大多數防疫措施將取消。儘管在大型會場、救助站、公共交通設施、醫療設施等場所仍將保留部分防疫措施，但科莫稱紐約居民可以期待生活即將恢復正常。

至於口罩問題，科莫表示將繼續按照美國疾病控制及預防中心的相關指引實行。學校室內仍要佩戴口罩，但室外活動不強制要求，各學區可自主決定。

紐約市長白思豪亦宣佈，紐約市計劃今夏擇日在中央公園舉行大型音樂會，以慶祝回復正常。紐約市五大區也將同期舉辦慶祝活動。

目前，紐約州成人疫苗接種率達到68.6%。紐約州衞生署署長扎克認為有望在7月初達到70%的目標。科莫表示，紐約州下一步將重點進行12歲至17歲人群的疫苗接種，同時在接種率較低地區「谷針」。

新華社

歐盟建議勿用肝素治療疫苗相關血栓

歐盟藥物管理局（EMA）強調對醫生的一項指南，指出針對接種AZ或強生（Johnson & Johnson）COVID疫苗後發生的罕見血栓及血小板低下狀況，醫生應避免使用抗凝血劑肝素（Heparin）治療患者。

EMA發表聲明，聚焦國際血栓與止血學會（The International Society on Thrombosis and Haemostasis，ISTH）這項指引，其中結論是在治療疑與疫苗有關的血栓時，開始應以非肝素抗凝劑進行處理。

聲明指出：「在處理疑似（血栓併血小板低下綜合症）病例時，尤其在沒有當地指引的情況下，工作小組建議醫療專業人員考慮國際血栓與止血學會這項臨時指引。」

路透社

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