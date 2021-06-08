美國佛州簽防滲透法案 州長致辭點名中國

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周一在邁阿密簽署法案，針對學術、政府和商業機構受外國滲透的問題，並杜絕企業間諜活動。德桑蒂斯致辭時點名中國對美國商界「普遍地施加影響力」，形容行為惡毒，並批評中國需為疫情大流行負責。

德桑蒂斯簽署日前於州議會通過的兩項法案，其中佛州所有大學未來如接受超過5萬美元（約39萬港元）來自外國政府的獎學金或捐款時，必須向政府報告並接受審查；與中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯或委內瑞拉交易的企業如商業來往金額逾5萬美元，同樣需向當局公開。

德桑蒂斯形容，新措施目的是反制中共及與美國敵對國家，對美國學術研究單位、教育及公共機構的影響與干預。

日自衞隊抵澳隔離 準備美澳日聯合軍演

美澳日三國將在6月15日至25日，於澳洲參與一年一度的三國聯合軍演，澳洲國防部周一表示，日本陸上自衞隊隊員已抵達達爾文，正接受為期14天的檢疫隔離。

澳洲陸軍總司令柏爾（Rick Burr）表示，美澳日三國軍演內容橫跨步兵、空戰、炮兵和戰鬥工兵等各項領域的訓練，亦會訓練在炮兵、無人機和旋翼機等協同任務。柏爾強調，聯合軍事演習有助三國持續合作，為國內和跨國聯合應變做好準備，又稱日本和美國均有值得澳洲學習之處。

早前抵泰被控非法入境 緬3記者再逃至第三國

緬甸3名逃離到泰國的記者，早前遭泰國當局指非法入境被捕，他們所屬的獨立傳媒「緬甸民主之聲」（DVB）總編輯周一表示，3名記者已安全離開泰國到另一個國家。

「緬甸民主之聲」3名資深記者早前與2名社運人士逃亡至泰國北部，上月在清邁因非法入境被捕，同月月底被判處每人4,000泰銖（994港元）罰款和7個月監禁，緩刑一年。

緬甸民主之聲總編輯艾錢奈（Aye Chan Naing）表示，5人最近已離開泰國，轉往另一個國家，但未有透露進一步資訊。艾錢奈稱感謝「泰國及來自世界各地的人士協助安全移送，爭取正面成果」，並指員工將在不久將來恢復工作，「在磨難中恢復過來」。

美聯社／中央社

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