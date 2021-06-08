澳洲與美國帶領18國用三年時間設局，藉滲透罪犯專用加密通訊程式，令他們的犯罪勾當完全暴露在警方眼前，搗破多宗毒品交易、謀殺及槍擊案陰謀。歐洲刑警組織指，行動至今在16個國家拘捕逾800人，並撿獲4,800萬美元（3.7億港元）的現金及加密貨幣，以及共8公噸可卡因。

澳洲聯邦警察局周二發表聲明指，當局與美國聯邦調查局（FBI）自2018年起，帶領多國開展名為「鐵邊行動」（Operation Ironside）的有組織犯罪調查。FBI成功滲透手機加密通訊程式AN0M，實時瀏覽多達2,500萬則已加密的訊息。該程式全球有1.1萬名用戶，遍佈100個國家，其中1,650人位於澳洲。

全球1.1萬用戶 遍佈百國

首個拘捕行動早在前年展開，多地周二續召開大規模搜捕行動。歐洲刑警組織副行政總監勒庫夫表示，16國累計拘捕逾800人，共搜查逾700個地點。他未有公佈各國的拘捕數字，但瑞典表示有80人被捕，荷蘭則指有49人。另外，新西蘭同日亦逮捕35人，他們被控涉及900項大型毒品交易及洗黑錢等罪名，當局亦撿獲大批毒品及價值370萬紐元（2,069萬港元）的資產。

澳警指單在澳洲已拘捕224人，涉及意大利駐當地的黑手黨成員、南美洲販毒集團、亞洲犯罪組織及阿爾巴尼亞有組織犯罪集團等。他們共面臨526項控罪。在行動中撿獲3.7公噸毒品、104件武器、4,500萬澳元（2.7億港元）的現金及數百萬美元資產。當局成功瓦解六間地下毒品實驗室，並阻止21宗謀殺及槍擊案的發生，包括一宗大型槍擊案及針對一家五口的謀殺案。

卧底獻手機 毒梟間接賣同伴

澳洲聯邦警務處長克肖形容，使用AN0M的罪犯「非常明目張膽」。他指出：「他們談論的只有毒品、暴力、與對方打鬥及將要被殺害的無辜者。」破案其中一項關鍵，是澳警派出卧底給予毒梟阿伊克一部已裝有AN0M的手機，令他在不知情下向其他人推介使用程式。當局稱因他間接出賣同伴，恐面對巨大威脅，呼籲他盡快自首。

澳洲總理莫里森周二在記者會上形容，行動是讓全國變得更安全的「轉折點」。他指：「作為全球聯合行動的一部份，澳洲政府今日為有組織犯罪帶來沉重的打擊。不僅在這個國家，亦將為世界各地的有組織犯罪帶來影響。」FBI助理局長希弗斯亦指：「我們聽到的不止是被捕的數字或撿獲的財產數目，亦是成功拯救逾100人的性命。」

整個行動有18個國家參與在內，包括德國、英國及奧地利等。澳洲共出動4,500名警員參與行動，單在前日已發出210張搜查令，打破當地紀錄。由於行動規模龐大，迫使澳洲在數周前需要暫停保護兒童及反恐以外的調查工作；新西蘭亦出動逾300名警員。

路透社/法新社/美聯社/澳洲廣播公司

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