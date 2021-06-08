美國食品藥品監督管理局（FDA）前日首次批准使用聲稱從根源治療阿茲海默症的藥物阿杜卡奴單抗（aducanumab），為全球約3,000萬病人帶來曙光，但引起廣泛爭議。

阿茲海默症是其中一種常見的認知障礙症，主要影響65歲以上長者。患者大腦組織會持續被破壞，逐漸失去記憶、溝通和自理能力，醫學界過去試過百種療法都失敗。美國對上一次批出該病藥物已是2003年，但只是治療病徵，而非根源。

新藥阿杜卡奴單抗由美國藥廠百健（Biogen）研發，百健聲稱它阻止大腦形成異常團塊蛋白質「澱粉樣蛋白」斑塊（amyloid），能減慢病情惡化的速度。醫學界一直認為澱粉樣蛋白會破壞腦細胞，損害病人的認知能力，是阿茲海默症成因之一。

僅一次測試證實有效

FDA批准使用阿杜卡奴單抗引起廣泛爭議，因為藥物在兩次第三期人體測試中，只有一次證實可減慢病人認知能力衰退的速度，而且澱粉樣蛋白形成相信只是阿茲海默症成因之一，遺傳、教育和慢性病也可能與該病有關。儘管很多學者對新藥獲批感到鼓舞，但約翰斯霍普金斯大學醫學院教授亞歷山大表示感到意外和失望，稱「你很難會找到一位科學家相信證據是充份的」。

百健將以Aduhelm命名新藥出售，料藥費每人每年5.6萬美元（約43.68萬港元）。FDA要求百健繼續測試該藥的效用，揚言一旦證明無效，就會下令停用。英國廣播公司/美聯社