黑客組織「黑暗面」（DarkSide）上月勒索美國油管公司殖民管道（Colonial Pipeline），引起全球關注。美國司法部前日宣佈起回85%以比特幣（Bitcoin）支付的贖金，為近年對付黑客的罕有勝仗。

63.7Bitcoin現貶值至1,800萬

相信與俄羅斯有關的「黑暗面」上月7日以勒索軟件網絡攻擊殖民管道，公司以公眾利益為由支付時值440萬美元（約3,432萬港元）的75個比特幣為贖金。至前日，司法部宣佈起回其中63.7個比特幣，由於比特幣價值近日大幅回落，現只值230萬美元（約1,794萬港元）。

消息指，FBI以公共區塊鏈等工具追蹤到贖金曾在至少23個「黑暗面」的電子賬戶間流動，其間數量減少，餘下大部份上月27日起存於在加州北區的錢包，當局遂於前日向法官申請從該虛擬貨幣地址沒收資金。

美國大小企業、以至政府部門近年頻受黑客勒索軟件攻擊，黑客大多要求以虛擬貨幣支付贖金，看中它可經互聯網支付，不受地理規限，降低落網機會。受害者由於擔心修復系統成本比贖金更高，加上贖金可扣稅，都選擇妥協。一直捱打的FBI反對這做法，認為此舉猶如鼓勵黑客繼續犯案。

這次是司法部新成立的「勒索軟件和數碼勒索工作小組」首次起回已支付贖金，相信能對黑客產生阻嚇作用。副部長莫納科表示他們已追查到網絡攻擊的整個生態系統，包括以虛擬貨品作案的方法，揚言在與「黑暗面」角力上已反客為主，未來會用盡方法使此類攻擊變得無利可圖。殖民管道行政總裁布朗特稱讚FBI工作迅速和專業，認為將黑客繩之於法和打斷他們運作的生態，是預防未來網絡攻擊的最好方法。他昨日到國會接受詢問，交代上月黑客事件的詳情。美國《紐約時報》/美聯社