美國國務院周二下調對日本等逾90國家與地區的旅遊警示級別。

國務院將日本、加拿大、墨西哥的旅警級別由最高第四級「不要前往」（Do not travel）下調一級至「三思而後行」（Reconsider travel）。法國、德國、希臘、南非等亦獲下調至第三級。中國、香港維持在第三級。

美國政府在上月24日距東京奧運不足100日之際，將對日本的旅遊警示提升至第四級，指示國民「因應COVID-19，不要前往日本」。不過，國務院周二表示，美國疾病控制及預防中心（CDC）周一發出最新旅遊建議後，國務院隨即更新旅遊警示。CDC建議美國人外遊前須完成COVID-19疫苗接種，未打針者應避免外遊。

CDC周一下調逾110國家與地區的旅遊警示級別，其中日本、加拿大、菲律賓等61國由最高第四級「避免前往」降至第三級「出發前應確保已完成疫苗接種，未接種疫苗者應避免非必要旅行」。50國家與地區由第二級降至取低第一級，包括新加坡、南韓、中國、香港等。

另外，美國國家安全顧問沙利文（Sullivan）周一表示，放寬歐洲人入境美國與否，取決於科學與證據，正積極公共衞生專家接觸，以決定「解封」時間表。

路透社／法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）