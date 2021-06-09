南非一名37歲婦人報稱周一（7日）在醫院剖腹誕下10胞胎，若然屬實，將打破馬里婦人西塞（Halima Cisse）上月在摩洛哥誕下9胞胎的健力士世界紀錄。不過，事情尚待正式確認，因為南非當局表示未發現有十胞胎的出生紀錄，尋找這家人住處亦不果。

事件最先由南非新聞網站Independent Online（IOL）報道，事主西索爾（Gosiame Sithole）原本已育一對6歲雙胞胎，她據報周一在首都比勒陀利亞（Pretoria）一間醫院剖腹誕下10名子女。任職商店經理的西索爾受訪表示，這次十胞胎是自然懷孕，而醫生原本告訴她是懷有六胞胎，其後再檢查時發現有8個胎兒，想不到分娩時還要再多兩個。

西索爾的丈夫措特齊（Tebogo Tsotetsi）周一晚上接受當地傳媒訪問，表示十胞胎分別是7男3女，他感到十分高興和激動，並指妻子懷孕7個月便分娩。

當地傳媒未交代嬰兒狀況 政府尋人不果

目前失業的措特齊坦言，起初不相信妻子會懷上六胞胎，「但當我發現這種事情真的發生，並看到我太太的醫療紀錄，我很興奮。我等不及把他們抱在懷內。」不過，當地傳媒並未交代10名嬰兒出生時的磅數和健康狀況。

此外，南非政府亦表示，仍未找到這次十胞胎的出生紀錄。政府通訊部部長威廉斯（Phumla Williams）甚至透過Twitter呼籲公眾及相關傳媒提供更多資訊，「我們需要認證這次事件，有需要的話提供協助」。

據報這對夫婦居於艾古萊尼市（ Ekurhuleni），市長馬辛拉（Mzwandile Masina）同樣表示，曾經嘗試尋找這個家庭所在，但不成功。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）