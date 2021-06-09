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南加州公路6歲男童枉死槍下 涉案「路怒」司機及台裔女友落網

32分鐘前
6歲男童利奧（Aiden Leos）在車前往幼兒園途中，遭到槍擊而不幸身亡。

（北美通訊）上月底於加州橙縣（Orange County）發生的一宗公路槍擊案，一名6歲男童不幸中槍死亡，涉案兇手於上周日（6日）被捕。 現年24 歲的疑犯埃里茲（Marcus Anthony Eriz）被控謀殺，而其台裔女友李溫妮（Wynne Lee）被控協助犯罪及非法持有槍械罪名。埃里茲若遭定罪，最高將面臨40年刑責，而李溫妮就要面對三年州立監獄監禁加上一年縣立監獄監禁刑期。

案件發生於5月21日，警方調查後表示，案件涉及「路怒（Road Rage）」。案發時，6歲男童利奧（Aiden Leos）正由母親克魯南（Joanna Cloonan）開車載往幼兒園。克魯南準備要切換車道時，被另一輛車搶前切線，克魯南一怒之下向對方比了中指，沒想到對方竟繞到車後並持槍射擊，擊中當時在後座安全座椅內的利奧，利奧在送院途中不治身亡。

警方根據目擊者描述，掌握疑犯所駕駛的車輛為2018年的大眾運動型白色轎車，於是懸紅50萬，公開向民眾徵求破案線索。由於此案引起相當大關注，警方短時間內就收到數以百計的相關信息，最後透過民眾所提供的疑犯車輛照片，並利用影像增強技術放大車牌，成功在上周日將埃里茲和李溫妮逮捕歸案。

根據法院文件顯示，埃里茲涉嫌向受害人開槍而被指控謀殺，面臨最高40年刑責，而當時駕車的李溫妮，則被指控協助犯罪及非法持有槍械，若罪名成立將分別在州立監獄服刑三年、縣立監獄服刑一年。埃里茲的律師試圖阻止聽證會在YouTube直播，認為全球對此案相當關注，若將聽證過程直播，可能會對埃里茲人身安全造成危害，但此要求遭到法官耶林（Larry Yellin ）拒絕。

原定於周二（8日）舉行的聽證會，將延到6月18日舉行，埃里茲的保釋金高達200萬美元（約1,500萬港元），而李溫妮的保釋金則為50萬美元（約380萬港元）。

北美路怒台裔公路槍擊
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