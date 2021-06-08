美國田納西大學諾克斯維爾分校（University of Tennessee，Knoxville）華裔教授胡安明（Anming Hu，音譯），被控收取美國聯邦政府的研究補助金之同時，隱瞞與一間中國大學的關係。案件周一在諾克斯維爾開審，被告聲稱無辜。

《諾克斯維爾新聞哨兵報》（Knoxville News Sentinel）報道，胡的代表律師洛莫納科（Philip Lomonaco）表示，司法部為了打擊大學研究員隱瞞與中國機構關係，同時阻嚇美國大學聘請外國出生的研究員和教授，才將胡當成目標。

不過，聯邦檢察官麥肯齊（Matthew J. McKenzie）指出，案件涉及胡受聘於田納西大學同時，隱瞞為北京一間大學工作的事實。

胡是田大機械、航天及生物醫學工程系副教授，去年2月被控欺詐及提供虛假陳述。他被起訴後，亦遭大學停職。

控方指，胡未有披露北京科技大學教授身份，而根據聯邦法例，美國太空總署（NASA）不能資助或補助由中國擁有的公司或大學。

根據起訴書，田納西大學以胡名義，向美國太空總署（NASA）提交一項計劃的建議書。胡當時訛稱沒有參與涉及中國的商業合作。

控方又指，胡申請田大終身教職時，履歷上漏報與北京科技大學的關係，又指胡曾在電郵表明是北京科大教授，教授研究生激光工程

NASA於2016和2017年就火箭噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）一項計劃，向田大匯款6萬美元（46.8萬港元），2019年就馬歇爾太空飛行中心（NASA Marshall Space Flight Center）匯款5萬美元（39萬港元）。

胡是「中國行動計劃」（China Initiative）下又一被起訴的大學研究員。美國特朗普政府2018年11月啟動「中國行動計劃」，由司法部國家安全司牽頭，聯邦調查局等多個部門參與其中，對從事商業秘密盜竊和經濟間諜活動的公司和個人展開調查並起訴。

麻省理工學院（MIT）美籍華裔科學家陳剛（Gang Chen），1月因從事美國政府資助的納米技術期間隱瞞為中國工作，被控電匯詐騙等多條罪名。

美聯社

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