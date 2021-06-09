英國保守黨議員成立的中國研究小組（China Research Group）調查披露，倫敦帝國學院、約克大學等20間本地頂尖學府，自2015年起接受華為和中國國企資助研究，至今金額合共超過4,000萬英鎊（約4.4億港元），涉及大數據電腦自主學習等範疇。有議員擔心大學的學術自主受影響。

調查報告指，倫敦帝國學院工程學院在6年來接受華為350萬至1450萬英鎊（約3844萬至1.59億港元）資金，用於大數據電腦自主學習的研究。華為在2016年還向學院院長送贈一部手提電話，但據報院長不曾使用。

此外，倫敦帝國學院亦接受了國企中國石化（Sinopec）和中國航空工業集團（AVIC）的資助，金額分別逾1,000萬（逾1.1億港元）和逾650萬英鎊（逾7,140萬港元）。

蘭卡斯特大學（Lancaster University）則自2015年起收取華為110萬英鎊（約1,200萬港元），資助半導體、電腦學習等研究項目；約克大學（York University）則收取了89萬英鎊（約977萬港元），用於一些未公開的研究項目。

多間大學拒披露資金安排

其他學府受到中國資助的頂尖學府，包括布里斯托大學、艾希特大學和赫瑞瓦特大學，並以商業敏感為由拒絕披露資金安排。南安普敦大學則稱，需要超過18小時才能取得相關資訊，被質疑是超過《資訊自由法》要求的時限。

領導中國研究小組的英國議會外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）警告，英國大學追逐金錢，將會犧牲學術自主，「我們需要知道誰付錢給吹笛者，以及音調的走向」。

倫敦帝國學院發言人回應稱，「我們不容許資助者干預我們獨立、開放和透明的研究。我們有健全措施確保學術自主」；南安普敦大學則稱，有健全程序評估所有資金的適當性；約克大學表示該校追求透明度和信用，所進行的研究重視嚴謹的倫理價值觀。

華為去年7月被英國封殺，電訊商禁止安裝相關5G設備。華為發言人周二回應時僅稱，對於海外企業如何與英國大學合作，公司支持有更加清晰指引，並對跟英國各大學的夥伴關係感到自豪。

英國去年10月收緊留學限制，加強審查外國學生報讀英國大學44個「敏感科目」，下月所有申請人還要披露「軍事聯繫」。

英國《每日通訊報》

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