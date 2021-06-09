英國哈里王子近月多次批評父親查理斯等多名皇室成員，據報令祖母英女皇頗為不悅。不過有皇室侍從指，英女皇近日仍計劃向哈里示好，已邀請哈里在下月回國為戴妃雕像揭幕期間，到溫莎堡與她共晉午餐，期望藉此跟哈里好好傾談。另據消息人士披露，哈里和妻子梅根已經透過視像讓英女皇看看剛出生的曾孫女。

皇室侍從透露，女皇在上周梅根誕下女兒莉莉貝特（Lilibet）前，向哈里提出邀請，形容這是「女皇典型展示其寬宏大量的姿態」，料午宴將可讓二人交流，若成事將是哈里一年多以來跟女皇首次深入交談。

祖孫上次同枱吃飯已是去年3月

去年3月哈里曾到桑德靈厄姆莊園，跟皇室成員商討不再擔任皇室主要成員後的安排，是哈里至今最後一次跟女皇同枱用膳。哈里4月返英出席菲臘親王喪禮時，亦一度跟家人見面，但據報當時他只曾在戶外與女皇等交談，哈里也沒多留數天為女皇慶祝95歲生日。

外界預料哈里和女皇的午餐若成事，可能會討論哈里梅根的專訪，以至哈里其他對皇室成員的批評，女皇早前曾表明哈里和梅根都是她疼愛的家人。

另據消息人士透露，哈里和梅根在上周五迎接家中新生命來臨後，「他們感到很雀躍，急不及待要分享女兒出生的消息」，並透過跟英女皇視像通話，讓她可以看看這名初生的曾孫女，但未交代通話的具體日期。

英國《每日郵報》

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