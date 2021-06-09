七國集團（G7）峯會舉行前夕，澳洲總理莫里森即將發表外交演說，警告全球與中國的衝突風險正在增加，世界面臨自1930年代來未曾遇過的不確定時期。莫里森亦警告，世界貿易組織必須以全球貿易規則，停止中國經濟脅迫手段，威脅澳洲出口。

澳洲去年4月呼籲調查Covid-19源頭，惹來中國政府不滿，引發中澳貿易戰。莫里森周三將於智庫「珀斯美國亞洲中心」（Perth USAsia Centre）發表外交演說，將會表明支持美國要求重新調查病毒源頭，以確定疫情是源自動物傳人，抑或實驗室洩漏。

根據預先準備的證詞，莫里森將在演說表示︰「我強烈支持總統拜登最近聲明，我們需要提升和加快努力去確定Covid-19疫情的源頭。」他指出澳洲立場明確，認為有必要了解疫情起因，為所有人福祉預防下一次疫情。

促世衞執行規則阻止經濟脅迫

中國先後對澳洲的葡萄酒、煤炭、紅酒、牛肉、大麥等商品實施貿易限制。莫里森將在演說提出警告，世貿必須執行貿易規則以停止經濟脅迫手段，「最實際的做法處理經濟脅迫是重建全球貿易體系具約束力的貿易爭端解決機制」。

周四將啟程到英國參加七大工業國集團（G7）會議的莫里森，在演說中亦呼籲，自由國家像冷戰時期團結一致對抗獨裁政權，「對澳洲、我們地區以及世界正處於危急關頭，我們生活在很大不確定性的時期，是自1930年代以來未曾遇過」。

莫里森表示︰「我們在印太地區面臨激烈競爭，我們需要所有國家參與全球體制，以促進發展和合作。澳洲已準備與所有國家就共同挑戰展開對話，包括中國準備好的時候。」

白宮亞洲沙皇：為中國製造麻煩是中國

另外，白宮國安會印太事務副顧問兼協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）周二出席華盛頓智庫活動，並談及中國。他強調，為中國製造麻煩、惹來全球對其政策反彈的，並不是美國，而是中國自己。他更稱，中國外交建制也明白，包括南海軍事化、外交戰狼取態等國家政策，正是助長全球對抗北京的原因。

他又形容習近平越趨成為中國單一領袖，多於以往國家主席只是領導層的一部分，而且越來越少人參與到習近平決策。

澳洲新聞網／彭博社

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