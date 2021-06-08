美國參議院周二將表決一項旨在抗衡中國經濟威脅的重磅工業政策法案。《美國創新與競爭法案》（United States Innovation and Competition Act，USICA）建議投放逾2,500億美元（19,500億港元）於製造及科技業。由於民主共和兩黨都關切中國來勢洶洶的挑戰，同仇敵愾之下法案料可輕鬆過關。

鑑於美國面對中國在技術創新方面的挑戰，國會議員提案試圖避免美國在這場競賽處於下風。法案重點之一是應對今年出現的半導體短缺問題。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在審議法案時說：「法案將成參議院其中一項最影響深遠的事情，是對美國能夠把握21世紀機會的信心宣言。誰在未來技術之競爭勝出，誰就是全球經濟領袖，對外交政策及國家安全都影響深遠。」

法案針對美國落後於中國的技術領域，包括半導體生產，會撥520億美元（4,056億港元）實行本土零部件生產計劃，又撥1,200億美元（9,360億港元）作為國家科學基金會（NSF）五年經費，用於人工智能、量子科學等領域的研發。

舒默說：「誰能駕馭AI和量子計算之類的技術，誰能令世界按他們的形象發展……你們想要民主形象，還是專制形象，像習（近平）主席想強加於世界的那種？」

參院少數黨領袖麥康奈爾雖不滿共和黨提出的修訂案沒納入法案，但仍對法案表示支持。

法案摘要提及中國共產黨積極投資逾1,500億美元（11,700億港元）於半導體生產，以圖控制先進技術。

上月辯論法案時，舒默說：「他們（專制政府）認為，美國之類的『吵鬧民主政府』，不能像由上而下的中央集權政府那樣按國家優次投資。他周二說：「要麼我們將全球經濟衣缽拱手讓予對手，要麼我們為下一代美國領導鋪路。這正是本法案的目的。」

美國國務卿布林肯周二在參議院一個聽證會上讚揚法案提出投資技術、創新、研究等領域的建議。他說：「所有元素加起來，正是我們強勢對華之道。」

法案若在參院過關，將交回眾議院審議，通過後交總統拜登簽署生效。

法新社／美聯社

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