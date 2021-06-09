（北美通訊）美國田納西大學副教授胡安明（Anming Hu）被指對美國政府隱瞞其與中國大學的合作關係，同時接受美國太空總署（NASA）對他在大學工作的研究資助，面臨電信欺詐和虛假陳述等指控。案件周一在田納西州諾克斯維爾（Knoxville）聯邦法院審理，他一旦罪成將面臨最高20年監禁、25萬美元（約194萬港元）罰款，以及就每項虛假陳述罪處以最高5年監禁。

胡安明否認有關指控。法庭文件中胡安明辯護律師洛莫納科（Philip Lomonaco）提到，美國聯邦調查局（FBI）探員曾在2018年4月向他了解有關中國政府出資邀請美國研究人員到華工作的資助計劃，也要求他前往中國參加國際會議後向FBI匯報，但這項要求遭到胡安明拒絕。FBI隨後展開長達兩年調查，又曾在機場沒收他的手提電腦和手提電話，但仍一無所獲。

洛莫納科（Philip Lomonaco）表示，政府即使在缺乏證據的情況下，只為了剷除中國間諜而提出起訴。「這就是他們因為被要求追查中國經濟間諜活動而提起訴訟動機的證據。」

不過，檢察官反駁這些說法，並表示胡安明向田納西大學提供不實資料來騙取研究經費，從而違反NASA禁止參與中國大學有任何合作的規定。

起訴書稱，胡安明從2016年至2019年的田納西大學年度申報文件中，報稱沒有其他大學的教席。然而，他在2017年去信給另一間美國大學的教授時，卻自稱為北京工業大學激光工程研究院首席教授，更表示自己帶領一個超高分辨率的納米生產技術和印刷電子技術的研究團隊。

在中國出生、擁有加拿大籍的胡安明在田納西大學機械、航天和生物醫學工程系任職副教授，案情指他分別在2018年和2020年接受來自NASA批出共11萬美元（約85萬港元）研究經費開發航天技術。與此同時，他亦在北京工業大學擔任教職員，在實驗室帶領研究生進行由中國政府資助的項目，以及在中國申請十多項專利技術。根據聯邦法律，NASA不能向中國企業或大學提供資助。

而洛莫納科則辯稱，胡安明不了解NASA與中國當局合作的限制，加上田納西大學只要求教授上報工作量佔其大學教務20%以上的外部職位，而他在北京的教職工作並沒有達到這個申報門檻。

美國司法部在過去兩年控告十多名學者，同樣是接受美國政府資助的同時隱藏自身在中國的工作。他們都透過律師宣稱自己是清白，認為自己是因政府針對與中國有聯繫的學者而被起訴，而當中有些人已經認罪。

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