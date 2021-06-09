挪威元旦日沖上岸小童屍身份確認

挪威警方今年元旦日在岸邊發現一具幼童屍體，經當局多個月調查後證實其身份，是年僅一歲3個月大的伊朗庫爾德男童阿廷（Artin Irannezhad）。他去年10月跟隨家人乘搭人蛇快艇，企圖從法國偷渡到英國，但因快艇在英倫海峽沉沒而全家罹難。

警方在挪威西南部卡姆島（Karmoy）發現其屍首後，進行DNA測試鑑定身份，證實他是阿廷（Artin Irannezhad）。警方周一發聲明指，阿廷一家五口經英倫海峽由法國偷渡到英國，快艇在去年10月27日沉沒。

挪威警方其後找到阿廷在挪威的姑母，她形容自己心情悲喜交集，「高興最終找到阿廷的遺體，但也為他離開了我們而傷心」。阿廷的遺體將移送到伊朗埋葬。

美聯社／英國廣播公司

澳洲電力公司控告綠色和平敗訴

綠色和平上月發起宣傳戰，批評澳洲最大的電力供應商AGL Energy是當地最大環境污染來源，並在海報、社交帖文和標語牌中都使用對方的公司標誌。AGL近日入稟控告綠色和平違反版權及商標法，悉尼聯邦法院周二裁定AGL敗訴。

綠色和平諷刺主要以燃煤方式生產電力的AGL，卻自稱為再生能源的領導投資者，在文宣中使用AGL的標誌，並諷刺AGL是「澳洲最大負累」（AGL – Australia’s Greatest Liability）。法官伯利（Stephen Burley）判決指，在絕大多數情況下，綠色和平使用AGL的標誌明顯具諷刺意思，形容是「黑色幽默」，沒有侵犯版權，拒絕AGL要求的賠償。

綠色和平代表律師布洛克（Katrina Bullock）表示，周二的判決是言論自由的勝利，而且為版權法設立了重要法律先例，保障倡議組織、諷刺作家或任何人可以批評或諷刺大集團的言論自由。綠色和平計劃會繼續打宣傳戰，向AGL施壓，要求2030年前關閉其3間煤電廠。

美聯社

墨西哥記者謀殺案再有兇手罪成

長期報道毒販和黑幫惡行的墨西哥知名記者瓦爾迪茲（Javier Valdez），在2017年被蒙面槍手當街殺害一案，主犯伯若達（Juan Francisco Picos Berrueta）周二被判處謀殺罪成立，將面臨最高50年監禁。

瓦爾迪茲有份創辦的偵查報道刊物《Riodoce》，長期報道毒販和黑幫惡行，2011年獲美國保護記者委員會獲發「國際新聞自由獎」。他2017年被殺害後，引起國際關注墨西哥新聞從業員人身安全。

起訴書指，一名毒販的兒子賽拉諾（Lopez Serrano）因被《Riodoce》批評而感到憤怒，下令刺殺瓦爾迪茲。伯若達和另一名槍手桑切斯（Luis Idelfonso Sanchez）在瓦爾迪茲的辦公室外，開槍殺害瓦爾迪茲。

在審訊被視為主犯的伯若達否認控罪，稍後將被判處刑期，最高可能入獄50年。當日開車載兩人犯案的司機，去年2月已被判入獄14年8個月。至於賽拉諾被被控買兇殺人和提供武器，則否認控罪。

法新社

罕見雙鷹金幣破紀錄成交

美國其中一個罕有的自由女神頭像雙鷹金幣周二在紐約拍賣，以破紀錄1,890萬美元（約1.47億港元）成交，幾乎高舊紀錄一倍。

拍賣行蘇富比（Sotheby’s）指出，這個罕見的1933年「雙鷹」金幣是至今拍賣最有價值的硬幣，而今次已經是第二次創下拍賣價紀錄。這個金幣對上一次在2002年指賣，拍出760萬美元（5,928萬港元）。

金幣其中一面是自由女神頭像，另一面是一隻飛翔的老鷹，面值為20美元（155港元）。它從未在市面流通，幾乎所有金幣都已交還美國政府及已熔掉。

美國有線新聞網絡

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