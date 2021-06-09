根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.73億、死亡人數超過374萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,339萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.8萬。印度確診人數超過2,899萬，死亡人數超過35.1萬。巴西確診人數突破1,700萬，死亡人數超過47.6萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

東京兩學生染印度變種 無外遊史

東京周二傳出一名男中學生與一名女大學生感染印度變種病毒株，這是東京首度有十幾歲民眾感染印度變種病毒株，兩人皆無海外旅遊史。

日本NNN電視台報道，男生的同班同學有人確診，他被列為接觸者並接受檢查，結果確定感染印度變種病毒株。

男生就讀的學校有學生及家屬共15人確診，保健所初步判斷可能發生了印度變種病毒株群聚感染，正在進行調查。

目前為止，東京感染印度變種病毒株的病例有33宗。

中央社

巴西兒童染疫死亡率全球第2高

根據巴西「聖保羅州報」（Estadao）編製的流感監測訊息系統數據指出，至5月中旬，巴西有948名0至9歲兒童死於COVID-19。

根據系統，由於沒有保護兒童政策，沒有控制疫情和有效關閉學校，巴西在病殁兒童榜排名全球第2，僅次於秘魯。

自去年爆疫以來，巴西每百萬0至9歲的兒童中有32人死於COVID-19；秘魯每百萬0至9歲的兒童中有41人死於COVID-19；而鄰國阿根廷和哥倫比亞則分別有12人和13人死於COVID-19。

數據指出，歐洲與美洲國家情況完全不同。例如英國和法國分別只有4名0至9歲的兒童死於COVID-19，死亡率相當於每百萬0至9歲的兒童中有0.5人死亡。

歐洲大陸兒童死亡人數最多的是西班牙，每百萬0至9歲的兒童中，有3人死於COVID-19，是巴西指數的1/10。

中央社

美國慶日70%國民打至少1針目標或落空

美國總統拜登定下7月4日70%國民接種至少1針的目標，但按目前情況，目標可能落空。

美國近期接種速度放緩，白宮展開為期一個月的「谷針」行動，呼籲公眾莫在猶豫，尤其是南部和中西部民眾。

不過，政府亦表示，就算未能達標，對美國整體復蘇也影響輕微。

美國首席傳染病專家福西（Dr. Anthony Fauci）周二向記者表示，他仍希望目標能夠達到，否則會繼續推動。

至今14州成人接種率達70%，有十數州分有望達標。

美聯社

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