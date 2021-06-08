英國一對孖生姊妹最近在墨西哥度假時，晚上到一個潟湖游泳，慘被一條鱷魚襲擊，其中一人受重傷，肺部有積水和吐血，需要人工昏迷治療。父親表示涉事旅遊公司事前曾保證湖中沒有鱷魚。

28歲的勞瑞（Melissa Laurie）與孖生姊妹喬治亞（Georgia Laurie）在埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）附近一個潟湖游泳，勞瑞被鱷魚襲擊及扯入水中。

驚見姊妹臉朝下浮在水面

喬治亞曾經叫喚勞瑞但沒有回應，於是潛入水中查看，數分鐘後才看見勞瑞臉朝下浮在水面。喬治亞嘗試抱着勞瑞游回船上，然而鱷魚再次施襲，喬治亞多次拳打鱷魚把牠擊退。

母親指兩名女兒受傷，勞瑞更差點溺斃，「我們的孖女正在墨西哥遊玩，遭到鱷魚襲擊。勞瑞生還，但我們不知她的傷勢是否危及性命。她肺有積水和吐血，所以我們不知她的肺是否被刺穿，她要接受人工昏迷」。

旅行社曾保證湖中沒有鱷魚

父親肖恩（Sean）說：「只是因為她（喬治亞）是一名潛水員和有救人經驗，才能夠救她……她下去尋找她，她很勇敢。喬治亞要把牠擊退，不斷打牠的頭，她也被咬傷」。肖恩補充旅遊公司事前曾保證潟湖中沒有鱷魚，「她們特意查問游泳是否安全，導遊說可以」。

兩姊妹是自3月離境英國後，一直在世界各地旅遊，但經過今次意外，父母考慮飛往墨西哥帶她們回家。英國外交部發言人說：「我們正支援身處墨西哥醫院的兩名英國女子，並一直與地方當局溝通。」

英國《太陽報》/《每日鏡報》

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