澳洲疫情再次延燒，第二大城市墨爾本陷入「封城」，市民生活大受影響，心情難免苦悶又煩燥。墨爾本北部一名病毒樣本收集員卻苦中作樂，每當有人駕車前往接受測試時，她都會留意車上有沒有小狗，再為狗狗拍照並上載至Instagram，賬戶至今已吸引逾1萬人跟隨。

墨爾本多地現時設有駕車測試中心，市民可在車上完成病毒測試，毋須下車。懷特（Tiffany White）在墨爾本的駕車測試中心擔任樣本收集員，發現不少車主會帶同狗狗一起「放風」，懷特形容覺得坐在車內的毛孩實在太可愛，於是在1月開設Instagram賬戶「swabdogsofinsta」（來採樣的狗），請車主讓她拍下車上狗狗的照片作記錄。她憶述：「我當時在想，我要把所有狗狗都放上Instagram。」

懷特透露，每次有人駕車前來採樣中心時，她都會站起來問「狗狗呢？狗狗呢？」她至今已上載逾280張照片，甚至吸引一些市民為讓毛孩「上鏡」慕名而來，除了狗狗，還包括寵物鳥和貓。懷特形容不少狗主都想讓其他人看見自己的狗，也會跟朋友互相分享狗狗照片。

封城心力交瘁 盼傳播愛

懷特表示一眾樣本採集員要穿上厚厚的防護衣，加上年初正值澳洲夏天，炎炎夏日再加上吃力不討好的工作期間，能夠見到一隻流口水的狗把頭伸出窗外，猶如額外的獎勵，她形容「看見狗狗來到就像最好的事，這讓每個人都笑起來……沒甚麼比看見狗狗倚着窗探出頭來更開心了」。

現時墨爾本正值居家封鎖，懷特表示在這種令人心力交瘁的日子中，人們更需要尋找一些正面的東西，「狗狗正正做到這點」，而她的Instagram也有不少正面留言，她形容「簡直是充滿了愛」。她歡迎世界各地的樣本採集員都拍下「採樣狗」傳給她，還笑說日後可以拍下「陪主人打疫苗的狗」系列。

澳洲廣播公司/英國廣播公司

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