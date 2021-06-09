美國總統拜登訂下抗疫目標，爭取要在7月4日美國國慶獨立日前，全美最少70%成年人口接種第一劑疫苗。白宮的宣傳策略一直針對民眾對接種疫苗的懷疑態度，以及接種疫苗的逼切性，但最新數據反映各州或未能在日期前達成拜登的目標，政府亦開始微調外界對政策的期望，強調即使目標無法達成，對經濟復甦影響只會很輕微。

美國要達成拜登的接種目標，接下來4星期需要有最少1,550萬人接種疫苗；但與兩個月前的高峯期每日近200萬人接種相比，現時美國每日接種人數少過40萬人。目前有14個州已達至70%成人接種疫苗的目標，有最少十幾個州的接種進度可以達到目標，但州分之間的接種差距頗大。

白宮傳染病顧問福西（Anthony Fauci）周二（8日）向記者稱，仍然對達成目標抱有希望，「如果未能達成，我們會繼續推展疫苗接種計劃」。福西指，聯邦政府已請求各州加強推展疫苗接種計劃，尤其是接種率低的州分。

為推高疫苗接種率，白宮鼓勵各州政府提供誘因，包括有薪疫苗假期及100萬美元（780萬港元）現金抽獎；並與社區團體、企業、醫療機構合作，便利接種疫苗人士。這些措施有助維持民眾接種疫苗的興趣，但預計仍與目標差幾個百分點。白宮疫情統籌專員齊安茲（Jeff Zients）在一個電話會議上向各州州長慷慨陳詞，指「非常需要各州州長帶領，這是最為關鍵一環」。

疫後情況開始正常 民眾無意欲接種疫苗

不過，70%美國人接種的目標並非人人同意。密西西比州（Mississippi）只有34%人口接種疫苗，共和黨籍州長里夫斯（Tate Reeves）稱拜登的目標是「任意而為」，他接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指，他已鼓勵民眾接種疫苗，但更重要的是州內確診數字正在下跌，導致民眾的接種意欲減少。

20歲密西西比大學（University of Mississippi）學生克萊欣（Mary Crane）說，她不急於接種疫苗，因為她已經感染病毒，並指最初同學都會踴躍接種疫苗，紛紛將針卡上傳到Instagram，但現在過了幾個月已經無人提起，「生活都大多回復正常了」。

副作用削民眾對疫苗信心

俄亥俄州（Ohio）早前吸推出100萬美元現金抽獎，吸引成年人接種疫苗；又為學童提供獎學金，豁免全額學費。一時之間接種率躍升了43%，但一星期後又再回落。居於俄亥俄州的羅倫斯（Joanna Lawrence）上年8月曾經染疫，她認為病毒死亡率很低，反而身邊的人接種疫苗後出現嚴重不適，對接種疫苗感到卻步，「我的生命不是金錢可以衡量的，如果我有需要，我可以賺更多錢，但我不會有另一條命」。

密西西比夫婦對疫苗看法兩極，42歲摩爾（Willie Moore）患有高血壓等疾病，同時是前線人員，他2月已經接種，「只要我有機會注射，我就去了」，不過他的41歲太太就相反，她沒有已知疾病而且在家工作，目前選擇不去接種。她在丈夫接種後染疫，儘管病情輕微，但對她來說經歷十分可怕，故她對疫苗持開放態度，並謂如果疫苗副作用不是太嚴重，就會考慮在秋季接種，「隨着時間過去，而我沒有看到一些太令人擔心的副作用……我現在對疫苗有一點點信心了」。

美聯社

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