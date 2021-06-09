英女皇伊利沙伯二世似乎成為「取消文化」（cancel culture）的最新受害者。牛津大學一個學生組織表決通過拆除公共休息室內的女皇肖像，指之「代表近代殖民史」。莫德林學院（Magdalen College）院長表示，該組織不代表大學，但表決結果引起輿論以至教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）抨擊。

英國政壇小道消息網站「Guido Fawkes」聲稱取得MCR的會議紀錄，說表決結果「一面倒」，該組織認為「對於某些學生來說，女皇肖像及英國君主代表近代殖民歷史」。

莫德林學院院長、英國御用大律師羅斯（Dinah Rose）指出，表決的拆除女皇肖像的學生組織「Middle Common Room」（MCR）由研究生組成，不代表學院。羅斯指出，大約在2013年該組織在休息室掛起女皇肖像，最近表決通過將之拆下，兩個決定都是MCR作出的，與學院無關。

羅斯表明，學院支持言論自由和政治辯論，亦認為MCR應享自主權，但無論如何，肖像會妥善存放。

教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）指拆下肖像的決定荒謬。他在Twitter推文：「她是國家元首，是英國的象徵。她在位多年，孜孜不倦向世界宣揚堅忍、包容、尊重他人等英國價值。」

英國名嘴摩根（Piers Morgan）亦推文抨擊：「有無攪Ｘ錯。這些覺醒瘋子（woke lunatics）荒謬絕倫。我們可以表決要求女皇下令恢復倫敦塔的監獄功能，把這些無禮的廢物關進去嗎？」

英國天空新聞

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