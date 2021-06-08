（北美通訊）加拿大多倫多懷雅遜大學（Ryerson University），進一步要和涉及原住民兒童寄宿學校系統的懷雅遜（Egerton Ryerson）撇清關係。校內超過300名教授及教職員聯署公開信，要求學校更改名稱及永久移走校內的懷雅遜雕像，「是時候停止紀念懷雅遜了」。

這次的公開件信是大學校園連串與懷雅遜割席的抗議活動之一。公開信由大學職員、原住民教師及原住民學生負責起草，參與聯署約有345名教授，包括三名副院長。信中指出，「今時今日再沒有任何掩飾或藉口來迴避大學名稱背後的真面目。在這個國家的每個原住民家庭，都受過印弟安人寄宿學校系統的遺害，而冠名這大學的人正是寄宿學校系統設計師，作為這學校的教職員應該要採取行動。」

甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School）舊址在較早前驚現215具兒童骸骨，最小的更只有3歲。事件曝光引起全國民眾關注，各地除了舉辦大大小小悼念活動外，也相繼出現要求更改以涉事人命名的街道或地名的浪潮，當中包括懷雅遜大學。

自真相與和解委員會（The Truth and Reconciliation Commission）2015年發表報告，將當年的寄宿學校系統定義為種族文化滅絕之後，懷雅遜大學師生多年來都要求移除校內的懷雅遜雕像，及更改學校名稱。而有關雕像，於周日的千人遊行集會中被推倒。

懷雅遜大學校長拉凱米（Mohamed Lachemi）同日發表聲明指，校方不會修復或更換雕像。他重申，校方也去年底已成立了專案小組（Standing Strong “Mash Koh Wee Kah Pooh Win” Task Force）全權處理有關懷雅遜的爭議，包括考慮更改學校名稱，以及校園內各項紀念或涉及懷雅遜的元素。專案小組成員包括校內教職員和學生，並已於1月展開工作，預計在秋季制定並向校長提交全面建議。但已有學生和教職員倡議將學校命名「X大學」。

被譽為「公立學校制度之父」的懷雅遜，在1847年撰寫一份探討辦學教育原住民的報告，而被批評是原住民寄宿學校系統的設計師。但強迫7至16歲的原住民兒童必須上學，成為直接拆散原住民家庭的原因的《印第安人法案》（Indian Act）是於1894年修訂，而提出教育原住民想法的懷雅遜，早在1882年已經離世。

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