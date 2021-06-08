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與懷雅遜割席 逾300教授聯署要求懷雅遜大學改名

1小時前
憤怒的群眾於周日破壞及推倒被視為寄宿學校系統始作俑者的懷雅遜的雕像。 資料圖片

（北美通訊）加拿大多倫多懷雅遜大學（Ryerson University），進一步要和涉及原住民兒童寄宿學校系統的懷雅遜（Egerton Ryerson）撇清關係。校內超過300名教授及教職員聯署公開信，要求學校更改名稱及永久移走校內的懷雅遜雕像，「是時候停止紀念懷雅遜了」。

這次的公開件信是大學校園連串與懷雅遜割席的抗議活動之一。公開信由大學職員、原住民教師及原住民學生負責起草，參與聯署約有345名教授，包括三名副院長。信中指出，「今時今日再沒有任何掩飾或藉口來迴避大學名稱背後的真面目。在這個國家的每個原住民家庭，都受過印弟安人寄宿學校系統的遺害，而冠名這大學的人正是寄宿學校系統設計師，作為這學校的教職員應該要採取行動。」

甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School）舊址在較早前驚現215具兒童骸骨，最小的更只有3歲。事件曝光引起全國民眾關注，各地除了舉辦大大小小悼念活動外，也相繼出現要求更改以涉事人命名的街道或地名的浪潮，當中包括懷雅遜大學。

自真相與和解委員會（The Truth and Reconciliation Commission）2015年發表報告，將當年的寄宿學校系統定義為種族文化滅絕之後，懷雅遜大學師生多年來都要求移除校內的懷雅遜雕像，及更改學校名稱。而有關雕像，於周日的千人遊行集會中被推倒。

懷雅遜大學校長拉凱米（Mohamed Lachemi）同日發表聲明指，校方不會修復或更換雕像。他重申，校方也去年底已成立了專案小組（Standing Strong “Mash Koh Wee Kah Pooh Win” Task Force）全權處理有關懷雅遜的爭議，包括考慮更改學校名稱，以及校園內各項紀念或涉及懷雅遜的元素。專案小組成員包括校內教職員和學生，並已於1月展開工作，預計在秋季制定並向校長提交全面建議。但已有學生和教職員倡議將學校命名「X大學」。

被譽為「公立學校制度之父」的懷雅遜，在1847年撰寫一份探討辦學教育原住民的報告，而被批評是原住民寄宿學校系統的設計師。但強迫7至16歲的原住民兒童必須上學，成為直接拆散原住民家庭的原因的《印第安人法案》（Indian Act）是於1894年修訂，而提出教育原住民想法的懷雅遜，早在1882年已經離世。

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原住民種族文化滅絕懷雅遜寄宿學校系統
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