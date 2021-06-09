被稱為「亞洲沙皇」的美國白宮印太事務統籌專員坎貝爾（Kurt Campbell）周二（8日）表示，華府會跟日本、澳洲、新西蘭及其他盟友合作，協助太平洋島國應對區內與中國日趨激烈的戰略競爭。坎貝爾又稱，美國希望重新召開今年遭多國退出的太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）。

在華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）的網上會議上，坎貝爾表示希望跟盟友合作，重召作為區內主要政治聯繫的太平洋島國論壇，促進未來雙邊及體制合作。他又形容今次多國退出是「分裂」。

太平洋島國論壇在今年2月選出新任秘書長，但選舉結果令多國不滿，帛琉（Palau）、密克羅尼西亞（Micronesia）、基里巴斯（Kiribati ）、馬紹爾群島（Marshall Islands）和瑙魯（Nauru）五國發表聯合聲明宣佈退出。

坎貝爾表示：「這些島國對我們有巨大歷史道德價值及戰略利益，但有時我們卻忘記了這一點。」他也指出，該地區已成為競技場，「不論在價值觀、她們（太平洋島國）在聯合國的角色、衞生挑戰、氣候變化、潛在軍事作用、健康漁業發展等」，各方面的挑戰都與日俱增。

他強調：「所以我們接下來，要與澳洲、新西蘭、日本及其他盟友緊密合作，與太平洋島國召開會議討論區內共同議題。」中國近年在區內擴大影響力，並跟美國為首的西方陣營競爭。

坎貝爾提到，區內島國人口稀少，以致在應對貧窮、疾病、氣候變化等問題時面對艱巨挑戰，「對美國而言，我們也要開始加緊努力」，目標是在漁業、海岸防衛、疫苗及其他援助等方面取得進展。

路透社

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