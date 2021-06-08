（北美通訊）美國國稅局（IRS）已發信通知全國3,600萬合資格家庭，將於7月15日起，分期發放「兒童稅收抵免」（Child Tax Credit，簡稱CTC）。家中有6歲以下兒童的合資格家庭，將每個月獲發放最高300元（美元，下同）。

美國總統拜登的1.9萬億元紓困方案，將2021年度的CTC金額，由每名兒童每年最多2,000元，擴大至最多3,600元，並且提早於7月起每月發放，令數以百萬計的家長受惠。

國稅局表示，在2019年或2020年獲退稅的家庭，以及曾於去年利用IRS.gov 網站「非報稅者工具」（non-filers tool）提供資料領取經濟影響補助金的家庭，將會收到通知可獲發放CTC。國稅局稍後會再發出第二封信，通知可獲發放金額，並由7月15日開始直接傳入相關家庭的銀行戶口。

而發放金額會根據家庭的「調整後的總收入」（Adjusted gross income, 簡稱AGI）作調整，達到以下門檻者，將會得到每個月的全額CTC，即家中6歲以下成員，可獲發每月300元；6至17歲的成員則會獲發250元：

單親家庭，每年總收入不多於7.5萬元

只有一個人工作的雙親家庭，每年總收入不多於11.25萬元

夫妻聯合報稅／合資格的寡婦或鳏夫，每年總收入不多於15萬元

國稅局指出，大部份家庭毋須額外作出申請，當局會以家庭的報稅資料處理。發放日期分別是：7月15日、8月13日、9月15日、10月15日、11月15日以及12月15日。

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