（北美通訊）美國德州聖埃里扎里奧（San Elizario）一名身型嬌小的「童顏」母親聲稱為了進行「社會實驗」，竟冒充成自己13歲女兒潛入學校，並幾乎上完一整天課才被發現。其後，她還在YouTube上公開她一天校園生活。

30歲的加西亞（Casey Garcia）在上周冒充成女兒潛入加西亞恩里克斯中學（Garcia Enriquez Middle School），更將過程用手提電話紀錄下來。根據監獄文件顯示，身高只有150公分（4呎11吋）、體重105磅（約47.6公斤）的加西亞更在「上學」前染了頭髮和化妝加深膚色，令她看起來更像其女兒。

加西亞表示，利用女兒身份證號碼順利進入校園。而在拍攝片段中顯示，穿着黃色連帽衛衣、載上口罩和眼鏡的她進入校園後還在走廊跟人打招呼，甚至連跟教職員談話亦未有露出馬腳。之後，她又進入不同課室上課，直至在下午最後一節課堂才被老師發現，隨後向校長自首。

事件曝光後，加西亞周五被警察上門拘捕，她將面臨非法侵入和篡改政府記錄等指控。

然而，加西亞堅稱自己並非故意違法或為了增加網路曝光率才潛入學校，她指是次「社會實驗」是為了揭露學校保安有多兒戲，加強保安才能保障學生安全，避免大型槍擊案等嚴重事件出現。她續稱，「我們的學校需要更好的保安措施，我認為我有證明到這一點。」

而聖埃里扎里奧獨立學區（San Elizario Independent School District）總監則表示會對校園的保安措施進行檢討。

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