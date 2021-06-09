英國哈里王子夫人梅根上周五誕下女兒，取名「莉莉貝特‧戴安娜‧蒙巴頓—溫莎」（Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor），其中「Lilibet」是英女皇乳名。哈里夫婦發言人聲稱起名一事預先諮詢過皇室，但皇室高級人員聲稱英女皇從未獲通知，令哈里夫婦與白金漢宮之間的矛盾再度浮上枱面。

英國廣播公司周三報道，一名皇室高級人員向該電視台表示，哈利夫婦為女兒取名莉莉貝特，事前從來沒有問過英女皇的意見，皇室並未獲通知。

但薩塞克斯公爵哈里夫婦發言人表示︰「公爵在宣佈前已告訴他的家人，事實上他的祖母（英女皇）是他第一個致電的家庭成員。在對話中，他表達了他們希望女兒取名為莉莉貝特。沒有她的支持，他們不會用這個名字。」

哈里夫婦好友、皇室記者斯科比（Omid Scobie）亦證實這個說法。去年出版的傳記《尋找自由》（Finding Freedom）作者斯科比，在Twitter發文稱，「那些相熟哈里王子的人確認，他在作出宣佈前已告訴了親密的家人，所以或許這則報道突顯皇室職員（與世界其他人同步知悉嬰兒消息）現在與薩塞克斯的私事距離有多遠」。

梅根新書被批評枯燥乏味

另外，梅根撰寫的童書《The Bench》周二（8日）在英國和美國發售，但銷量未如預期會熱賣，僅排在美國亞馬遜網站暢銷書第100位。對於內容評價，該書開售12小時後暫時獲得4星（最高5星）評分，但在英美均收到讀者劣評，包括「沒有角色、沒有趣味、沒有奇遇」、「枯燥乏味」、「沒有故事性」。

英國《每日郵報》

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