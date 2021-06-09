美國非牟利新聞機構「ProPublica」揭露，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及Tesla聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）等超級富豪曾繳交很少、甚至沒有繳交入息稅，而報道當中引用了美國國稅局（IRS）的機密稅務資料。美國國稅局局長雷蒂格（Charles Rettig）周二表示，當局正調查稅務紀錄外洩的問題。

ProPublica的報道引用了「保密稅務記錄」，比對2014年至2018年福布斯億萬富豪榜頭25名最富有美國人的資產增長，發現他們繳交的「真實稅率」平均只有3.4%。

報道指：「國稅局大量緩存資料顯示，貝索斯、馬斯克、巴菲特（Warren Buffett）等億萬富豪只繳交很少入息稅、甚至沒有，與他們的巨大財富相比。」當中提到，亞馬遜創辦人貝索斯2007年至2011年間沒有繳交入息稅，Tesla聯合創辦人馬斯克2018年亦沒有交入息稅，而金融大鱷索羅斯（George Soros）則連續3年沒有繳稅。

華府關注稅局資料外洩

華府則把事件焦點放在國稅局資料外洩上，雷蒂格在參議院財政委員會上表示：「我不能談論任何有關特定納稅人的事情。我可確認正進行調查，就着該報道資料源自國稅局的指控。」美國財政部發言人指出，未經許可透露政府機密資料屬非法行為。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）說：「任何人有權接觸，但在未經許可下揭露機密資料皆屬非法，我們會認真看待。」她說不會回應「涉及未經授權揭露特定政府機密資料」的事情，但「需要做更多確保企業、高收入的個人繳交更多合理的份額」。

德新社／英國天空新聞

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