比特幣（Bitcoin）匿名性高和跨境流通方便，令它成黑客的指定贖金貨幣。但「黑暗面」這次被FBI起回贖金，反映執法當局仍有辦法在網絡空間奪回不法款項。

區塊鏈助追蹤流向

黑客雖可用假名登記加密電郵和使用匿名虛擬錢包去隱藏身份，收到贖金後再多次轉手洗錢。但比特幣每次交易，都儲存在區塊鏈的公共賬本上，執法人員往往與私營部門分析師合作，追蹤到相關虛擬錢包群組，查出贖金可靠流向。

美國司法部前高官拉曼表示：「由於比特幣交易可在公開發佈的賬本看到，執法部門很多時可追蹤到比特幣付款和贓款。網絡罪犯使用比特幣，有時比用現金和法定貨幣易追蹤。」

但鎖定藏贖金錢包後，還需要等同密碼的私人密鑰才能打開取款。司法部只稱FBI取得有關錢包的私鑰，沒透露如何取得。網絡保安界對此有很多猜測，指可能是在被沒收伺服器找到私鑰，或者有涉及整個資金流通網絡的公司合作交出，或反目的內鬼交出。

美國執政機關過去也試過起回勒索軟件贖金和其他加密貨幣款項，如去年沒收三個恐怖組織的200萬美元（1,560萬港元）加密貨幣資產。但消息人士指當局能否起回贖金，取決於是否找到黑客整個犯案系統的漏洞，成效難料，一些參與「黑暗面」襲擊的黑客據報是新手，或令當局有機可乘。有線新聞網絡/

美國《華爾街日報》/英國廣播公司