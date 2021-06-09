七大工業國集團（G7）峯會將於周五（11日）一連三日舉行，《日本經濟新聞》獲悉G7將同意制定指引，防止敏感研究資料外洩，減低多國共同研究遭中國竊取的風險。指引涵蓋人工智能（AI）、量子技術，以及其他可應用於軍事的技術範疇。G7討論把指引納入會後聲明，將會強調倘若沒有措施防止研究被其他國家竊取，科技便不會有進步。

今年G7會成立一個工作小組敲定指引細節，包括涵蓋領域及需採取的實際措施。措施或僅限於可作軍事用途的先進技術，例如AI及量子運算。其中一項建議，是設立來自不同企業、大學及研究機構的研究人員名單，當中列出姓名及國籍，以及參與研究的實機構有否參接受任何外國資助。G7也會討論就個別成員國需要，透過改善專利制度等措施，加強法律保障。

旨在抗衡中國「千人計劃」

隨着中國在國際共同研究項目的影響力不斷擴大，有評論員指北京以此竊取尖端技術。正當美國與中國爭奪科技領先位置，華府希望與盟友合作，以維持優勢。

《日本經濟新聞》報道提到，G7亦需制定劃一標準，減低跨國共同研究的資料外洩風險。例如，美國有保安審查制度，限制從事敏感研究項目人士的身份，有助保護可作軍事用途的商用技術；日本則無類似制度，但執政自民黨已開始關注可能有外國學生或研究人員轉移技術至外國；而英國今年較早時已立法，要求研究尖端技術的本國企業在接受外國投資前，須作事先通知。

G7的措施旨在應對中國的「千人計劃」，該計劃被外界指為利用金錢吸引海外頂尖科學家，協助中國政府從事各種研究。

《日本經濟新聞》

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