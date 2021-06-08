全球多個熱門新聞網站、支付及購物平台、影視串流平台，甚至英美政府官方網站，昨日一度發生故障，無法瀏覽或使用。美國雲端計算供應商Fastly承認出問題隨即搶修，約一小時後宣佈各網站逐步恢復正常。

Fastly雲端計算服務故障

無法瀏覽的新聞網站包括美國有線新聞網絡（CNN）、《紐約時報》、英國廣播公司（BBC）、《金融時報》等，英國政府網站、美國白宮網站及網上討論區Reddit亦曾出現錯誤訊息。至於一度無法使用的購物及支付平台包括亞馬遜、Shopify和PayPal等，連影音和影視串流平台Spotify、Hulu和HBO Max亦出事。

總部位於三藩市的美國雲端計算服務供應商Fastly，本港時間昨日傍晚約6時證實，發現其內容傳遞網絡（CDN）出問題，約一小時後宣佈問題似乎已解決，因受影響網站和服務正常運作，但無交代故障原因。

CDN充當代理伺服器，盡可能靠近用戶存取數據，以媒體網站為例，內容通常存在用戶附近的CDN伺服器上，令用戶瀏覽時毋須每次都在原始伺服器上獲取內容，加快下載內容速度。

Fastly在2011年成立，廣受傳媒網站採用。除了Fastly，其他受歡迎的CDN供應商還包括Cloudflare、亞馬遜CloudFront以及Akamai等。Cloudflare去年7月一次故障，也令歐美大量網站癱瘓約半小時。

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