法國總統馬克龍周二訪問東南部時，突遭一名男子當面掌摑，過程更被隨行傳媒拍下，隨行保安隨即制服施襲男子。警方拘捕兩名28歲男子，暫未公佈二人身份或犯案動機。

馬克龍周二前往東南部德龍（Drome）地區，視察當地酒店及餐飲業在疫情後的復蘇情況，他下午約1時40分準備從坦萊爾米塔日（Tain l’Hermitage）的酒店學院離開時，隔着鐵馬與守候的群眾握手。

然而一名穿深綠色T恤的43歲男子與馬克龍握手期間，突然高呼「打倒馬克龍主義」，並伸手掌摑他的臉部，可聽見現場傳出響亮的「啪」一聲。馬克龍在隨行保鑣護送下離開，其他保安則一湧而上，把掌摑馬克龍的男子推倒在地制服。馬克龍不久後再回到鐵馬前，繼續跟支持者交京。

4年前曾被擲雞蛋

這是馬克龍上任4年多以來首次遇襲，但他2017年當選前亦曾在巴黎被人擲雞蛋。當地警方表示已拘捕兩名男子，其中一人自稱是無政府主義者。警方暫未公佈除掌摑者外，另一名被捕人士在案中有何角色。

法國政界一致譴責掌摑事件，總理卡斯泰事發後在國會演說，強調民主可以是辯端和對立，但不是攻擊，警告襲擊可能動搖民主基石。極右「國民聯盟」領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）形容，民主社會的辯論可以十分尖酸刻薄，但不能容忍任何肢體暴力，她強烈譴責針對總統的暴力行為。左翼「不屈法國」領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）表示，他在這事上堅定地支持馬克龍。

歐美不少國家的政治人物也曾遭人擲物洩憤，當中以2008年時任美國總統喬治布殊被擲鞋一幕最為人廣傳，2009年時任意大利總理貝盧斯科尼更被擲石膏，導致兩隻牙齒崩掉、鼻樑骨裂，估計出血500毫升。

法國《費加羅報》/英國《每日郵報》/法新社/路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）