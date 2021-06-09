美國蘋果公司強調著重用戶私隱，但近日據報便因為一宗侵犯私隱事件，而同意向一名女學生支付「數百萬美元」，換取對方同意和解。事件起因是女生把iPhone交到維修中心修理，但手機內的私密照片和影片遭負責修理的外判技工竊取，包括裸照和性愛影片，並將之放到社交媒體公開，令蘋果公司因此捱告。

報道指，事發於2016年，當時21歲、來自奧勒岡的女學生把故障的iPhone，交到位於加州、由外判商和碩（Pegatron）營運的蘋果維修中心。但兩名外判技工維修女事主iPhone時，把當中的10張裸照和一段性愛影片上載至女事主本人的Facebook，假扮成女事主本人上載。女事主之後經由朋友通知，才得悉私密照片影片被公開，並將之刪除。

律師曾要求賠償500萬美元

法庭文件除了未公開事主姓名，亦無直接指出蘋果公司名稱，僅以「客戶」（a customer）稱呼，以保密事件。文件亦無透露賠償金額的確實數字，只列出「數百萬美元」（multimillion-dollar）。而女事主代表律師曾經要求，對其當事人的「嚴重精神困擾」賠償500萬美元（約3,880萬港元）。

蘋果公司發言人回應查詢，強調公司一直著重客戶資料私隱，有既定指引確保客戶私隱在維修期間得到保障；並稱外判商嚴重達違反公司政策，事件「令人震驚」，當時得悉事件後已即時採取措施，給予外判商更多指引。

英國《每日電訊報》／《每日郵報》

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