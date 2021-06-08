美國總統拜登上周簽署行政命令，擴大禁止美國企業和個人投資跟中國解放軍相關的企業至59間。路透社形容，相比前朝特朗普的相近命令，拜登今次不只擴大制裁企業的名單，同時也降低了制裁中資企業的門檻，預料日後將更容易把其他中資企業加入制裁名單。

定義更廣泛

特朗普所下的行政命令，只針對多年前被《國防授權法》（National Defense Authorization Act）所定義的中國軍方企業，拜登命令則刪除了制裁企業需要跟中國政府有直接關係的要求，而是採取更模糊的字眼，企業只要有涉中國國防或監視技術營運便可被列入名單。

拜登的新命令將禁止對涉及國防和監視技術層面的中資企業投資，禁止範圍包括「正在或曾經在中國營運」的企業、以及由從事相關層面者擁有或控制的企業，藉以限制那些削弱美國安全或民主價值的企業資金流入。

降低門檻可避免面臨法律挑戰

美國商務部前任官員兼華盛頓律師沃爾夫（Kevin Wolf）形容，這命令的範圍較之前的更廣泛，而且下調了制裁門檻，亦經得起法律審視，可避免如過去所面臨的法律挑戰。

中國手機生產商小米在特朗普時代遭制裁，市值曾在一個月內暴跌，並入稟挑戰特朗普的命令。法庭今年3月下令暫停對小米的命令，認為缺乏證據確定小米跟解放軍或中國有關，形容制裁小米是「任意而為和反覆無常」。拜登政府上月同意把小米從制裁名單中刪除。

而中資地圖公司「籮筐技術」（Luokung Technology Corp）也在類似的官司中獲判勝訴。同樣曾列入特朗普制裁名單的高雲半導體（Gowin Semiconductor），亦於近日獲除名。

以香港為基地的律師懷桑（Wendy Wysong）據報原本正考慮就特朗普禁令提出挑戰，但認為如今拜登的版本理據更為鞏固，料較難受到法律挑戰。

路透社

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